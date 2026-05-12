Сёмин: «Теперь „Зенит“ ближе к чемпионству, нежели „Краснодар“»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ перед последним туром.

Конечно, теперь «Зенит» ближе к чемпионству, нежели «Краснодар». У них будет легче матч. Хотя наш чемпионат настолько неожиданный, настолько неожиданные результаты… Думаю, надо ждать последнего тура, потому что неожиданности бывают. Наверное, этого ждёт «Краснодар», а «Зенит» попытается в концовке обойти [сохранить преимущество над конкурентом]. По ходу сезона это было яркое и интересное противостояние.