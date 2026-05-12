Сёмин: «Теперь „Зенит“ ближе к чемпионству, нежели „Краснодар“»

вчера, 20:33

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ перед последним туром.

Конечно, теперь «Зенит» ближе к чемпионству, нежели «Краснодар». У них будет легче матч. Хотя наш чемпионат настолько неожиданный, настолько неожиданные результаты… Думаю, надо ждать последнего тура, потому что неожиданности бывают. Наверное, этого ждёт «Краснодар», а «Зенит» попытается в концовке обойти [сохранить преимущество над конкурентом]. По ходу сезона это было яркое и интересное противостояние.

Freche
сегодня в 07:50
Спасибо, кэп!
112910415
сегодня в 06:40
да-да
Jeck Denielse
вчера в 23:31
Теперь „Зенит“ ближе к чемпионству, нежели „Краснодар к Кубку“
Bad Listener
вчера в 21:04
А суперкомпьютер продолжает поражать своими феноменальными расчётами
ПЕТЛЯ
вчера в 20:45
Поляна накрыта. Пригласят и Спартачей и быков и ментов с конями. Нехрен праздник портить !))
an4pamg77ub3
вчера в 20:44
Чем это у Зенита будет легче матч?
Futurista
вчера в 20:37
Триллер "Юбилей" в самом разгаре)...
9y7qt4dk5ry7
вчера в 20:35
Это очевидно для всех.
