Президент «Реала» Перес высказался о драке Вальверде и Тчуамени

Президент «Реала» прокомментировал недавний конфликт между и .

Это ужасная ситуация. Но еще хуже то, что она стала достоянием общественности. За те 26 лет, что я руковожу клубом, не было и года, чтобы кто-то из игроков не подрался — двое, а то и четверо. Конфликты случаются постоянно: это молодые люди, один ударил, другой ответил, а завтра они снова друзья.

Однако сам факт утечки информации меня беспокоит гораздо сильнее. Это наводит на мысли, что за инцидентом стоит нечто большее, чем обычная стычка. Будь это просто ссора, они бы уже на следующий день вместе пили кофе. За 26 лет в клубе я не припомню подобных утечек, и это по-настоящему тревожный сигнал.