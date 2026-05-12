Испания. Примера 2025/2026

Президент «Реала» Перес высказался о драке Вальверде и Тчуамени

вчера, 20:37

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал недавний конфликт между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Это ужасная ситуация. Но еще хуже то, что она стала достоянием общественности. За те 26 лет, что я руковожу клубом, не было и года, чтобы кто-то из игроков не подрался — двое, а то и четверо. Конфликты случаются постоянно: это молодые люди, один ударил, другой ответил, а завтра они снова друзья.

Однако сам факт утечки информации меня беспокоит гораздо сильнее. Это наводит на мысли, что за инцидентом стоит нечто большее, чем обычная стычка. Будь это просто ссора, они бы уже на следующий день вместе пили кофе. За 26 лет в клубе я не припомню подобных утечек, и это по-настоящему тревожный сигнал.

112910415
сегодня в 06:39
срочно разобраться !
trg3m6m885bj
вчера в 21:10
Ищите крысу в составе команды....
Lionel Messi-10
вчера в 21:08
Думаю все и так знают , кто терпила)))
Romeo 777
вчера в 20:50
Ну кто же сливает…?😁
Nenash
вчера в 20:46
Перес : "Негрейра" сдал нас. Вальверде, наливай.. 🥃🤙 .. 😄
ПЕТЛЯ
вчера в 20:42
Фло наверно забыл, что всё в жизни когда-нибудь возникает впервые.
VeniaminS
вчера в 20:38, ред.
Все бывает на поле,эмоции прут !!!
