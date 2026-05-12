Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об игре «Спартака» во второй половине сезона.

Видел, что их уже чуть ли не весенними чемпионами называют, про чемпионский футбол говорят. Переведите тогда чемпионат на систему «весна-осень» и дайте уже наконец «Спартаку» медали, чтобы они успокоились. Дайте им уже золотые медали! А то они уже несколько лет одно и то же талдычат. Ну, ребят, сделайте, пожалуйста, весенне-осенний чемпионат! Как только у «Спартака» какой-то маленький всплеск, то они уже чемпионы, лучшие. Только так каждый сезон.