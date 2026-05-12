Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»

вчера, 22:26

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре «Спартака» во второй половине сезона.

Видел, что их уже чуть ли не весенними чемпионами называют, про чемпионский футбол говорят. Переведите тогда чемпионат на систему «весна-осень» и дайте уже наконец «Спартаку» медали, чтобы они успокоились. Дайте им уже золотые медали! А то они уже несколько лет одно и то же талдычат. Ну, ребят, сделайте, пожалуйста, весенне-осенний чемпионат! Как только у «Спартака» какой-то маленький всплеск, то они уже чемпионы, лучшие. Только так каждый сезон.

Александр Апалько
Александр Апалько ответ bqrzy3uq9ezm (раскрыть)
сегодня в 07:36
Ну, например, три полуфинала еврокубков в 90-е.Один из них кубок чемпионов. Да и если вспомнить игру Спартака, то с теми же Реалом, Интером или Арсеналом выглядели очень достойно. Не то что в последнее время наши команды. Только и знали, что отбивались, боясь хоть как-то идти вперёд. Выглядело это очень безнадёжно.
сегодня в 07:27
К сожалению, Спартак Бескова я не видел,начал смотреть футбол с 1992 года. А так полностью согласен.
сегодня в 06:01
желчный он с перебором !
сегодня в 04:21
Насчёт перевода РПЛ на календарь "Весна-Осень" Канчельскис совершенно прав.
сегодня в 01:14
От искрометной шутки литовца на ногах устоять от хохота не возможно. Петросян и Аншлаг рвут на себе волосы от зависти. Возьмите Андрониса скорее в Смехопанораму выступать или в Аншлаг.
Capral ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 23:13
А какой Спартак был у Бескова!!!!!!!
Прибалт конечно туповат по натуре, но в одном он прав- не надо после первых эпизодических удач Спартака делать далеко идущие выводы. Тем более, пока, я лично еще не вижу в игре КБ, чего-то сверх естественного. Идёт работа, команда строится, но сказать, что уже сейчас видны коренные изменения, ну, мне так не кажется. У Спартака по-прежнему много недочетов в средней линии, в обороне, а игра в Самаре, просто, безжалостно вскрыла тренерский стратегический провал в середине поля. Игра с Рубином еще раз подтвердила, что в атаке у Спартака всё в порядке, но в защите предстоит еще много работы. Оно и понятно- за одну весну команду не перестроить. Даже Великий Бесков перестраивал Спартак полтора года...
bqrzy3uq9ezm
bqrzy3uq9ezm ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:55
И что в Европе спартак добился, кроме разгромных поражений?
ac2xub4nhwb7
вчера в 22:51
Не смешите людей, спартак даже деревянных медалей не достоин.
Александр Апалько ответ 4qunw2trte4a (раскрыть)
вчера в 22:49
Я смотре игры Спартака в 90-е и с уверенностью могу сказать, что просто так им чемпионство не давали. Просто в то время это была лучшая команда России, чья полузащита наводила шороха и в европе. Какие были мастера:Тихонов, Цымбаларь, Аленичев, Пятницкий, Карпин и т. д.
вчера в 22:45, ред.
Какие за 4е место дают? Алюминиевые? Из ложек переплавят. Я могу кастрюлю на такое дело пожертвовать целую. А серьёзно если то Спартак уже и без всплесков справляется. Нет бы всплеск был, а то уже и от них даже отошли, теперь отскоки практикуем. Точнее всплески то есть, но минут по 15 за матч в среднем. Ещё бывают синхронные всплески рук к небу прямо во время игры при падениях в чужой штрафной.
вчера в 22:43
"И дайте уже наконец «Спартаку» медали" - "Мне вот дали ... я доволен"...)))
Groboyd ответ 4qunw2trte4a (раскрыть)
вчера в 22:43
вчера в 22:43
    вчера в 22:36
    Это в 90-х спартаку чемпионство давали просто так, проголосуют бандиты и все, сейчас он его никак заслужить не может.
    вчера в 22:30
    Прибалт соккеров начитался)...
