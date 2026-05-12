Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре «Спартака» во второй половине сезона.
Видел, что их уже чуть ли не весенними чемпионами называют, про чемпионский футбол говорят. Переведите тогда чемпионат на систему «весна-осень» и дайте уже наконец «Спартаку» медали, чтобы они успокоились. Дайте им уже золотые медали! А то они уже несколько лет одно и то же талдычат. Ну, ребят, сделайте, пожалуйста, весенне-осенний чемпионат! Как только у «Спартака» какой-то маленький всплеск, то они уже чемпионы, лучшие. Только так каждый сезон.
Прибалт конечно туповат по натуре, но в одном он прав- не надо после первых эпизодических удач Спартака делать далеко идущие выводы. Тем более, пока, я лично еще не вижу в игре КБ, чего-то сверх естественного. Идёт работа, команда строится, но сказать, что уже сейчас видны коренные изменения, ну, мне так не кажется. У Спартака по-прежнему много недочетов в средней линии, в обороне, а игра в Самаре, просто, безжалостно вскрыла тренерский стратегический провал в середине поля. Игра с Рубином еще раз подтвердила, что в атаке у Спартака всё в порядке, но в защите предстоит еще много работы. Оно и понятно- за одну весну команду не перестроить. Даже Великий Бесков перестраивал Спартак полтора года...