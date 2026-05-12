Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Флорентино Перес направит в УЕФА 600-страничное досье по «делу Негрейры»

вчера, 22:41

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил с заявлением относительно коррупционного скандала, связанного с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Мы готовим для УЕФА 600-страничный доклад по делу Негрейры. Таких прецедентов в мире футбола еще не было. Несмотря на попытки судейского комитета закрыть эту тему, мы намерены идти до конца. Позиция наших болельщиков ясна: схема, связанная с "Барселоной” и действовавшая на протяжении 20 лет, нанесла ущерб всем участникам испанского футбола. Мы ждем решительных действий от УЕФА и итогов уголовного расследования.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе достал всех даже в Мадриде. Что случилось с Килианом в «Реале»
11 маяЕвгений Петров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии16
Талалаев высказался о конфликте с Радимовым
11 мая
Андрей Мостовой высказался о слухах о конфликте с Семаком
10 мая
Иран назвал условия участия в чемпионате мира 2026 года
10 мая
СлухиСтали известны имена шести игроков, недовольных решениями Арбелоа
09 мая
«Марсель» исключил Обамеянга из состава за беспорядки на базе клуба
09 мая
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:20
Ну это не серьёзно, меня таким мини троллингом не зацепить. Дождёмся финала ЛЧ, вот там мы всё обсудим. В не зависимости от исхода матча. Посмотрим, кто кого размотает))
Sergo81
Sergo81 ответ Мегалодон (раскрыть)
сегодня в 13:17
Тебе надо с 25% клоуном побольше обсуждать новости, а не со мной. Он во всех вопросах компетентен, так же как и ты. Схлестнитесь знаниями, а я обещаю, что всё прочитаю, если больше 10 раз один вопрос обсудите. Буду ждать
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 13:12
В Реале есть проблемы и ими занимаются. А помните спад после ухода Роналду? Когда их цска возил? Ничего, встали на ноги
Agamaga005
Agamaga005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:34
Срам в реале сейчас, а победы обеспечивали не совсем игроки. Как судья в четвертьфинале им помешал? Их Осасуна и Хетафе не почувствовал, а виноваты оказывается Барселона и судьи?

Правды за Пересом нет совсем. Старый человек просто играет в интриги. Не может победить конкурента на поле, хочет ослабить через УЕФА. Это очень низко.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Мегалодон (раскрыть)
сегодня в 12:27
Недавно футбол викиликс в лице португальского парня опубликовал все грязные дела и махинации крупнейших клубов и переходов, включая даже переписки. Кто-то понёс наказание?
Реал разве не обманул УЕФА, что купили Бэйла за 90 млн, хотя отдавали за него 101 млн. Лишь бы кришка не обиделся.
И это называется честная отчетность? Разве у самого Переса нет чёрной бухгалтерии? Конечно, имеется.
Но в данной ситуации ему нужно давить на Барселону.
Дела идут плохо, состав не играет, а сплошная проблема, а Барселона наоборот со своей школой дышать не дают.

600-страничное досье маловато будет. Нужно объяснить, как во времена Франко Барселона больше титулов выиграла.
Кто-то там бывший судья сказал... Это не доказательства.
Доказательств вообще никаких нет.
Мегалодон
Мегалодон ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 10:32, ред.
Я и так читал про негрейр выше крыши, поэтому и удивился, что ты пишешь "началось с судьи". Даже в википедию попало, что началось с прокуратуры Испании и все газеты на испанском эту информацию дублируют.
Задаю вопрос гугль ИИ - тоже самое, началось дело с проверок прокуратурой несостыковок в грязной отчетности Барселоны. Так что увы. "Давай" это не ко мне.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 10:30
Лапорта направит в УЕФА 800-страничное досье.
Дело Негрейры это как раз детище столичных боссов.
Sergo81
Sergo81 ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 09:56
У меня, конечно, сформировалось определённое мнение, но я тактичный человек и воспитанный. Поэтому отвечаю корректно практически всем собеседникам. Вы меня понимаете, думаю.
Kostya-515
Kostya-515 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 09:53
    Sergo81
    Sergo81 ответ Мегалодон (раскрыть)
    сегодня в 09:46
    Слушай, давай сам почитай про этого арбитра, с футболками же разобрался наверное и тут разберёшься наверняка.
    Мегалодон
    Мегалодон ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 09:33, ред.
    Не знаю, с чего ты взял, что слил судья, дело начала прокуратура Испании по своей инициативе, из-за плохой налоговой отчетности Барселоны, они сами начали проверки компаний, принадлежащих Негрейре DASNIL 95 SL и Nisdal, получавших от Барселоны миллионы евро "за консультации по судейству". Позже в деле появились свидетельские показания судей, как сын Негрейры отвозил судей на матчи Барселоны в своем личном авотбусе из аэропорта и каждый раз предупреждал, что "вы знаете как судить, многое на кону".
    Никто не может объяснить почему на домашние матчи Барселоны судей возил имено Негрейра-младший.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
    сегодня в 08:43
    А кто сказал, что Дуе и Олисе суперзвезды? А Холанд что, затащил какую то команду?
    Это такие же переоцененные ребята как Джуд и ко
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 08:39
    ПСЖ прошёл немцев в первом матче и по сумме двух встреч, без левых пенальти, удалений, отмен голов. Нос не подточить.
    А какой срам у Переса? Не подскажете? То что Алонсо обкакился? Или то что судья убил Реал в четвертьфинале?
    Сколько ЛЧ у Переса, чтобы там срам был?))
    Срам в барсе, об этом Перес и хочет поведать, хо я и так понятно
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:10
    всё проиграть и выкатить "телегу" ...
    красота !
    93s78b9c7fnk
    93s78b9c7fnk
    сегодня в 05:33
    Чего не сделаешь, что бы завалить конкурента...
    AlkoZavrRex
    AlkoZavrRex
    сегодня в 01:15
    Сколько же 62а в этом мерзком старике. Проиграл - разбирайся со своей командой, трать миллионы переманивая суперзвёзд типа Олисе, Дуэ, Холланда. Нет, всё лезет и лезет пакостный.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Варвар7 (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Всё что судья смог вспомнить за «символическое» вознаграждение, то и легло в основу этого 600 страничного доклада. Это же надо, сам на себя дело возбудил, что с людьми алчность делает. Дела….
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 00:35
    А я вот не поленился и почитал подробно об этом деле. И что интересно, Слил то эту информацию о выплатах сам судья в 2019, так как в 2018 ушёл с поста и Барса прекратила эти выплаты сразу. Получается он Барсу доил в наглую. Видимо когда-то что-то было и ей не соскочить с крючка этого типа было. Вот только Перес это использует, как правильно заметили уже, чтобы срам свой прикрыть, а так , думаю, нос у всех в пуху. В этой сфере тоже свои правила и все по ним играют. Вон ПСЖ Баварию удачно как прошла, как по маслу во втором полуфинале
    Nenash
    Nenash
    вчера в 23:46
    В ответ будет 1000 страниц по СуперЛиге.. Читай, Фло.. 🤭
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 23:29
    Это правельно!! Надо наказть Барсу сколько можно на их грязные дела закрывать глаза?? Уефа не чего не хочет делать боится потерять ТОП клубы а наказывают только аутсайдеров которых не жалко но это не правельный подход. Закон должен быть для всех одинаков!! Давай Перес мочи Барсу!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:28
    обиженка
    shur
    shur
    вчера в 23:24
    ...писал телегу напряжённо Перес, вот Он!
    придётся прокатит его на Шестисотом!!!
    Мегалодон
    Мегалодон
    вчера в 23:22
      Futurista
      Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 23:20
      Неправда)...на фото знаменитая советская "Библиотека всемирной литературы"... 200 томов)...
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 23:14
      это он так укрощает шторм моря разгневанных болельщиков Реала.
      в общем, четкое манипулирование.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 23:12, ред.
      Ф.Перес "Собрание сочинений"
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 23:01
      Очень удобная позиция) все свалить на внешних воображаемых врагов.
      У тебя команда развалилась в середине сезона, игроки забили на тренера, дерутся между собой , разбились на группировки, лучше займись проблемами своей команды) нет, старик говорит про какой то заговор))
      lazzioll
      lazzioll
      вчера в 22:55
      600 страниц кстати не так много. два тома примерно. при суде там иногда по тысяче томов достают в некоторых делах.
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 22:52
      Серьёзная такая "телега" от дядюшки Фло...)))
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       