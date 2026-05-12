Флорентино Перес направит в УЕФА 600-страничное досье по «делу Негрейры»

Президент «Реала» выступил с заявлением относительно коррупционного скандала, связанного с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Мы готовим для УЕФА 600-страничный доклад по делу Негрейры. Таких прецедентов в мире футбола еще не было. Несмотря на попытки судейского комитета закрыть эту тему, мы намерены идти до конца. Позиция наших болельщиков ясна: схема, связанная с "Барселоной” и действовавшая на протяжении 20 лет, нанесла ущерб всем участникам испанского футбола. Мы ждем решительных действий от УЕФА и итогов уголовного расследования.