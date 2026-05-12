«Барселона» изучит слова Переса по «делу Негрейры»

Руководство «Барселоны» сообщило, что юридический департамент клуба начал правовой анализ заявлений президента мадридского «Реала» , сделанных на сегодняшней пресс-конференции. Предметом изучения стали утверждения и обвинения, связанные с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В клубе оценивают содержание высказываний Переса, чтобы определить дальнейшие юридические шаги для защиты интересов команды. «Барселона» оставляет за собой право предоставить дополнительные разъяснения и объявить о принятых решениях после завершения анализа.