«Барселона» изучит слова Переса по «делу Негрейры»

вчера, 23:27

Руководство «Барселоны» сообщило, что юридический департамент клуба начал правовой анализ заявлений президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, сделанных на сегодняшней пресс-конференции. Предметом изучения стали утверждения и обвинения, связанные с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В клубе оценивают содержание высказываний Переса, чтобы определить дальнейшие юридические шаги для защиты интересов команды. «Барселона» оставляет за собой право предоставить дополнительные разъяснения и объявить о принятых решениях после завершения анализа.

Фил Кио
сегодня в 00:24
Да, что там Барселона, у нас Торпедо не пустили в РПЛ.
Nenash
вчера в 23:50
Лапорта готовит ответ на "ОНАНимку" Переса.. 🤭
Jeck Denielse
вчера в 23:41
Так вроде позавчера....изучила и провела полный анализ.....2:0
Гость
