Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии к ЧМ-2026

вчера, 23:46

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассматривает возможность возвращения в национальную команду для участия в чемпионате мира.

По данным источника, внутри тренерского штаба сборной вопрос приглашения голкипера обсуждается значительно активнее, чем об этом публично заявляет главный тренер Юлиан Нагельсманн.

Несмотря на завершение международной карьеры в 2024 году, 40-летний футболист готов пересмотреть свое решение. Ключевым условием для этого является прямой запрос со стороны Нагельсманна и четкое определение роли Нойера в команде.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:03
Или к ЧМ 2052
Гость
