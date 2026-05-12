Мануэль Нойер может вернуться в сборную Германии к ЧМ-2026

вчера, 23:46

Вратарь «Баварии» рассматривает возможность возвращения в национальную команду для участия в чемпионате мира.

По данным источника, внутри тренерского штаба сборной вопрос приглашения голкипера обсуждается значительно активнее, чем об этом публично заявляет главный тренер .

Несмотря на завершение международной карьеры в 2024 году, 40-летний футболист готов пересмотреть свое решение. Ключевым условием для этого является прямой запрос со стороны Нагельсманна и четкое определение роли Нойера в команде.