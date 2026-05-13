Снейдер: «„Барселону“ унижают в Лиге чемпионов каждый сезон»

сегодня, 00:43

Бывший футболист «Реала» Уэсли Снейдер поделился мнением о том, как «Барселона» праздновала победу в чемпионате Испании.

«Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов более 10 лет. Они проваливаются в Европе и терпят унижения каждый сезон. Однако они празднуют победу в чемпионате Испании так, будто снова покорили футбол.

Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 13:10
В других странах ситуация не лучше, уж поверьте)
Бывают две, ну или максимум 3 команды, которые претендуют на победу, остальные стараются попасть в зону лч, в Испании два кита, иногда вклинивается Атлетико, но в целом чемпионат от этого не становится любительским.
А на счет празднования, ну это молодая команда, которая начинает свой путь в большом футболе и для них чемпионат, это серьёзное достижение. Тем более, все мы знаем, какие финансовые трудности имеют каталонцы. Я не вижу в этом ничего постыдного, у Снейдера слишком предвзятое отношение. Когда Королевский клуб закатил мега вечеринку после победы в кубке Испании, почему то для всех было нормой, двойные стандарты получаются)
lazzioll
lazzioll ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 12:43, ред.
радоваться победе в чемпионате состоящем по сути из двух игр??? ну можно конечно. Примера это как суперкубок примерно из двух матчей состоящий. очень "зрелищный" чемп)) два гегемона и 18 колченогов уровня Шинника, уверяю я имел "счастье" посмотреть пару матчей низовых команд/середняков Испании в этом сезоне - это мрак колхозный.
Так что радоваться чемпионству нужно, но как-то менее пафосно. Можешь представить себе например Бенфику радующуюся второму месту. а там хотя бы три команды всегда на пьедестале. хоть какая конкуренция.
акцент был не на том что празднуют, а на том что верещат из каждого утюга так - как будто 15-ю Лигу Чемпионов взяли)))
п.с про Кубок я вроде проверял, значит обманулся, спецом смотрел когда последний раз. всегда проверяю все.
Vladimir808
сегодня в 11:04
Футбольный мир Соккера!!! Порадуемся победе Барселоны в ЛаЛиге!!! Мы- Чемпионы!!! Тут и сейчас.
Vladimir808 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 11:00
Дружище, ты знаешь что Снейдер сказал от зависти.
Ты же лучше всех не только на Соккере, но на всей планете Земля знаешь, что лучший ФК - это Реал. По числу побед в ЛЧ. Но видишь какая досада, второй год подряд мальчишки из Барселоны радуются золотым медалям ЛаЛиги!!!
А Реал. Реал первенство держит по количеству драк в раздевалке. Победам надо всегда радоваться!!! Это Победа!!!
Alex_67
сегодня в 10:03
Всякий кулик своё болото хвалит — ничего не имею против этой поговорки... Хорошо, что в трудную минуту есть кому поддержать лучший клуб мира. Однако ситуация сейчас такова, что трудные минуты грозят превратиться в настоящий кризис. Почему лучший клуб мира не может стать лучшим в Испании? А если бы в Лигу чемпионов попадали только чемпионы своих стран, что тогда сказать мог Снайдер? Реалу нужны перемены — перестройка, затеянная Пересом не привела к ожидаемым результатам... Стало ещё хуже. Что дальше? Признать ошибки и двигаться дальше. Королевскому клубу требуются другие управленцы и исполнители — нынешние не справляются... Это есть факт. Желаю Реалу преодолеть все трудности и снова радовать нас своими победами!!!
g58qd5qmuknx
сегодня в 09:55, ред.
Снейдер ? Хм... А кто это ?
eu57r843h6tn
сегодня в 09:39
прав старик
Futurista
сегодня в 09:23
Сине-гранатовые сльёзы по щекам))...
DXTK
сегодня в 07:30
Не то что ЛЧ не могут взять 10 лет, так еще и ЛЕ не смогли выиграть, вылетев от Айнтрахта при чем на сколько помню игра была дома........при этом летели 0-3.......хорошо что не так разгромно по итогу 2-3. а затем от современного Юнайтеда.......

А так Снейдар то прав, многие сами себе не могут в этом признать.......еще при Месси мы терпели поражения то от Ромы 0-3, камбек на Энфилде с Ливерпулем 0-4, финишем стало 2-8 от Баварии,.......после два сезона подряд не могли пройти групповую стадию, а сейчас не можем пройти тех кого хорошо знаем Атлетико.......

PS Единственное разница между Барселоной и Реалом это то что сине-гранатовые всегда борются за все трофеи, а сливочные всегда приорететная цель ЛЧ............так как понимают что в Ла Лиге им все равно мало что светит.
112910415
сегодня в 04:33
не праздновать что ли ?
Мегалодон
сегодня в 02:21, ред.
И как правильно подмечают люди, разбирающиеся в судейских "ошибках" - в лалиге Гави и Педри вообще не удаляют за "наступы" за которые любого игрока АПЛ автоматически ждет удаление в любом матче. Барселона неприкасаемая для судей. Но только - в чемпионате Испании. Достаточно посмотреть нарезки нарушений правил Барселоны и других команд, одним это удаление - Педри не дают даже желтой карточки за "чрезмерную агрессию", подкаты сзади и так далее. В лиге чемпионов сразу же истерика, как так наша тактика расчитанная на разгромные счета с полу-любительскими командами стоимостью в 1% от команды чемпионшипа Англии - проваливается с командами классом выше... Удаление у Гарсии за фол последней надежды? Это преступление!!! Как бы "мелочи", а из таких мелочей состоит вся Барселона и ее очки.
Lobo77
сегодня в 01:35
Снейдер толково звонит.
Приборзели фраерки.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
А что плохого в том, что они отпраздновали победу в чемпионате?) Ну не получилось в лч в очередной раз, не горевать же из за этого. Как минимум сезон выдался просто хорошим, это точно не назовешь провалом.
Я помню времена, когда Реал закатил такой праздник, когда они выиграли кубок Испании у Барсы в 2011 году, что от непривычки уронили этот кубок под автобус и никто их за это не критиковал)
Летучий-Голландец. ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:29
    Nenash
    сегодня в 01:26
    "Сын" Переса.. 😄
    Capral
    сегодня в 01:25
    Не сказать, что он совсем не прав.
    AlkoZavrRex
    сегодня в 01:12
    Как был с гнильцой так и остался.
    lazzioll
    сегодня в 01:00
    и в кубке короля унижают уже пять лет и там 10. Барса нынче колосс на глиняных ногах не в плане состава там или игры, а в плане финансовом и руководческом.

    там что-нибудь затронь то полезет такой звиздец - или какие истории с судами последующими или полный финансовый крах с банами на пару лет по трансферам. вот это может похоронить клуб на десятилетие. окончательно Барселона не может умереть - там определенная часть страны довольна огромная за нее болеет и даже если глоры мировые переключатся на какой очередной Сити, то фанатов останется немало все равно
    Шишанутый
    сегодня в 00:56
    Все по делу сказал Снейдер. Опустил барсуков с небес на землю. Возомнили себя лучшим клубом но в Лч который год не чего показать не могут!!
