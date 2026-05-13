«Порту» заинтересован в подписании Левандовского

Португальский «Порту» проявляет серьёзный интерес к нападающему Роберту Левандовскому, который летом может стать свободным агентом.
37-летний польский форвард, как ожидается, покинет «Барселону» после окончания контракта по завершении сезона.
Сообщается, что у Левандовского есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры — как в Европе, так и в Саудовской Аравии и МЛС. Однако окончательное решение футболист пока не принял.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, действующий чемпион Португалии «Порту» стал одним из последних клубов, который выразил «конкретный интерес» к опытному нападающему.
