Испания. Примера 2025/2026

«Порту» заинтересован в подписании Левандовского

вчера, 08:23

Португальский «Порту» проявляет серьёзный интерес к нападающему Роберту Левандовскому, который летом может стать свободным агентом.

37-летний польский форвард, как ожидается, покинет «Барселону» после окончания контракта по завершении сезона.

Сообщается, что у Левандовского есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры — как в Европе, так и в Саудовской Аравии и МЛС. Однако окончательное решение футболист пока не принял.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, действующий чемпион Португалии «Порту» стал одним из последних клубов, который выразил «конкретный интерес» к опытному нападающему.

n22z7an4kdft
вчера в 14:06
Для пенсионного возраста Левандовского не такой уж и плохой вариант.
Vladimir808
вчера в 11:16
А то и …3-4.)))
Италия ждёт Лёву. А он любит пасту и вино.)))
w9uhjtj4xt9s
вчера в 10:17
Год, а то и два, он еще сможет позабивать.
shur
вчера в 09:00
...после Барсы в Порто, это для поляка полное забвение...!!!!
Али Самаркандский
вчера в 08:49
Повезло поляк у. Неплохая будет предпенсионная работа
va3mmv5gy3ws
вчера в 08:35
Порту верит в Левандовского.
Гость
