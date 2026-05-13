15-летний Джей Джей Гэбриел признан лучшим игроком сезона U18 АПЛ

вчера, 09:25

Юный талант «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Гэбриел стал обладателем награды лучшему игроку сезона в U18 Премьер-лиге.

Полузащитнику всего 15 лет, однако он уже считается одним из самых перспективных воспитанников академии манкунианцев.

В нынешнем сезоне Гэбриел оформил 26 результативных действий — голы и ассисты — в 23 матчах за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед».