15-летний Джей Джей Гэбриел признан лучшим игроком сезона U18 АПЛ

вчера, 09:25

Юный талант «Манчестер Юнайтед» Джей Джей Гэбриел стал обладателем награды лучшему игроку сезона в U18 Премьер-лиге.

Полузащитнику всего 15 лет, однако он уже считается одним из самых перспективных воспитанников академии манкунианцев.

В нынешнем сезоне Гэбриел оформил 26 результативных действий — голы и ассисты — в 23 матчах за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед».

A.S.A
вчера в 13:14
Пацан действительно хорош для своего возраста! Мяч хорошо держит, удар поставленный, техничный, смелый, я бы даже сказал дерзкий, но есть один минус, тянет игру на себя.....научится играть на партнеров, станет топчиком!
Еще мне понравился 16-ти летний форвард из МС, Тэдди Ламп! Игрок отлично ориентируется в штрафной и есть голевая чуйка, похож на молодого Агуэро!
Еще у Тоттенхэма есть интересный албанец Муслика, ему правда 17, но игрок интересный! Надеюсь пацаны раскроют свой талант в полной мере, и вскоре о них многие заговорят
пират Елизаветы
вчера в 11:53
Ждём в основе. Кэррик доверяет воспитанникам МЮ.. можно даже вернут домой Рэшфорда.
А Джей Джей удачи))
Karkaz
вчера в 11:17
Ждём через пару сезонов в основе МЮ
drug01
вчера в 09:58
Такой молодой и уже звезда
