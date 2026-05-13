Катлин Крюгер станет спортивным директором «Гамбурга»

1778656582

вчера, 10:16

Немецкий «Гамбург» объявил о назначении Катлин Крюгер на пост спортивного директора клуба. 40-летняя специалистка летом перейдёт из «Баварии» и станет преемницей Штефана Кунтца. Срок контракта стороны не раскрывают.

Председатель наблюдательного совета клуба Михаэль Папефусс отметил, что Крюгер сочетает в себе «спортивную экспертизу, стратегическое мышление и сильные коммуникативные навыки», а также будет отвечать за всё спортивное направление клуба.

На оперативном уровне Крюгер будет работать вместе с Эриком Хувером, который курирует финансовый блок и другие административные вопросы.

После завершения игровой карьеры Крюгер сделала себе имя в структуре «Баварии», где долгое время занимала должность менеджера по работе с командой. В последнее время она работала руководителем отдела организации и инфраструктуры мюнхенского клуба.