Катлин Крюгер станет спортивным директором «Гамбурга»

вчера, 10:16

Немецкий «Гамбург» объявил о назначении Катлин Крюгер на пост спортивного директора клуба. 40-летняя специалистка летом перейдёт из «Баварии» и станет преемницей Штефана Кунтца. Срок контракта стороны не раскрывают.

Председатель наблюдательного совета клуба Михаэль Папефусс отметил, что Крюгер сочетает в себе «спортивную экспертизу, стратегическое мышление и сильные коммуникативные навыки», а также будет отвечать за всё спортивное направление клуба.

На оперативном уровне Крюгер будет работать вместе с Эриком Хувером, который курирует финансовый блок и другие административные вопросы.

После завершения игровой карьеры Крюгер сделала себе имя в структуре «Баварии», где долгое время занимала должность менеджера по работе с командой. В последнее время она работала руководителем отдела организации и инфраструктуры мюнхенского клуба.

BoldBet
вчера в 15:05
Очень интересное назначение! Катлин Крюгер отлично себя зарекомендовала в «Баварии», и её переход в «Гамбург» может принести клубу свежий взгляд и новые управленческие решения. Такие специалисты с опытом в топ-клубах ценны не только знаниями, но и умением организовать работу на высшем уровне. Желаю ей успехов на новом месте! Теперь будем ждать, как изменится спортивная стратегия «Гамбурга» под её руководством.
Capral
вчера в 12:02
Супер!!!!!!!)))
Jeck Denielse
вчера в 12:00, ред.
Папа поспособствовал.....
Capral
вчера в 10:37, ред.
В прошлом году на эту должность претендовал Ф.Магат, но его, самым подлым образом отшили и довели до истерики. После этого, нет у меня уважения к этому клубу.
p25rz8n2cx2j
p25rz8n2cx2j ответ wsa88ks3b2u9 (раскрыть)
вчера в 10:29
Кто это такая...:)))
wsa88ks3b2u9
вчера в 10:18
Во так бы никогда и не узнал кто это такой.
