Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

вчера, 10:20

Вратарь Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией». По информации BILD, стороны уже около десяти дней находятся на финальной стадии согласования нового соглашения.

Сейчас остаётся получить окончательное одобрение юристов с обеих сторон, после чего Нойер встретится с руководством клуба, чтобы официально подписать контракт.

Ожидается, что новое соглашение 39-летнего голкипера будет рассчитано до июня 2027 года.

Romeo 777
вчера в 14:00
Не 39, уже 40 годков ему 🙃
qet8tya24skn
вчера в 12:55
Пора бы и молодым дать шанс проявить себя.
MMM 58
вчера в 12:02, ред.
Если Игарю можно, то Нойеру - и подавно.
112910415
вчера в 11:44
а ведь нельзя тянуть до бесконечности-то ...
j2vzmn79b8tc
вчера в 11:35
Нойер как заслуженный ветеран будет там до глубокой пенсии
Karkaz
вчера в 11:15, ред.
Почётных пенсионеров в Баварии всегда стараются держать до последнего. Тоже самое было и с Мюллером, хотя он еле еле тянул уровень. По хорошему нужно было обновлять уже вратарскую позицию с нового сезона, видимо хотят немца видеть на этой линии, а в бундеслиге пока нет яркого немецкого кипера, как когда то блеснул сам Нойер в Шальке.
Али Самаркандский
вчера в 10:48
Хорошая информация для болельщиков Баварии
Capral
вчера в 10:31, ред.
Даже не знаю, как это назвать- безумием, недальновидностью или правильным, Уважительным решением...
С одной стороны, когда Нойер в воротах, как-то спокойно на душе, понимаешь, что Знаменитый вратарь, столько сделавший для Клуба и сборной в решающий момент не подведёт. С другой стороны- возраст, многочисленные травмы, а в последнее время, много, непонятных и просто неадекватных действий на поле...
Вобщем, не знаю- и хорошо и плохо одновременно...
И все равно- Удачи Нойеру!!!!!!!
v8mr2as6whub
вчера в 10:27
На пенсию ему уже пора... был Нойер и весь вышел
