Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

вчера, 10:20

Вратарь близок к продлению контракта с «Баварией». По информации BILD, стороны уже около десяти дней находятся на финальной стадии согласования нового соглашения.

Сейчас остаётся получить окончательное одобрение юристов с обеих сторон, после чего Нойер встретится с руководством клуба, чтобы официально подписать контракт.

Ожидается, что новое соглашение 39-летнего голкипера будет рассчитано до июня 2027 года.