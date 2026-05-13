Вратарь Мануэль Нойер близок к продлению контракта с «Баварией». По информации BILD, стороны уже около десяти дней находятся на финальной стадии согласования нового соглашения.
Сейчас остаётся получить окончательное одобрение юристов с обеих сторон, после чего Нойер встретится с руководством клуба, чтобы официально подписать контракт.
Ожидается, что новое соглашение 39-летнего голкипера будет рассчитано до июня 2027 года.
С одной стороны, когда Нойер в воротах, как-то спокойно на душе, понимаешь, что Знаменитый вратарь, столько сделавший для Клуба и сборной в решающий момент не подведёт. С другой стороны- возраст, многочисленные травмы, а в последнее время, много, непонятных и просто неадекватных действий на поле...
Вобщем, не знаю- и хорошо и плохо одновременно...
И все равно- Удачи Нойеру!!!!!!!