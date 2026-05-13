Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Ерохин: «Соболев со своей задачей справляется»

вчера, 11:27

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин оценил вклад форварда Александра Соболева в успехи команды.

Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сейв. Все стараются ради общей цели.

В текущей кампании Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»
12 мая
Кристофер Ву сравнил «Спартак» с «Марселем»
12 мая
Сёмин: «Теперь „Зенит“ ближе к чемпионству, нежели „Краснодар“»
12 мая
Вратарь «Пари НН» жёстко высказался о плакатах в поддержку Шпилевского
12 мая
Тюкавин обменял бы мяч с «Краснодаром» в РПЛ на гол в кубковом матче
12 мая
Жирков: «„Динамо“ вернуло долг „Краснодару“»
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:07
Роль провокатора и столба, иногда противно на всё это смотреть...
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:55
Разве земляк плохо о земляке скажет?) Соболев и Ерохин - оба из Барнаула, оба когда-то начинали в барнаульском "Динамо".
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 15:18
Вот Ерохин специально, т.с. похвалил Соболева, ведь, знает, что сейчас на него выльют ушат го...на. Это не похвала - это конкуренция, вдруг и Семак прочитает, сколько гадостей про Соболева болелы говорят и задумается: может быть, пусть Ерохин ещё годит посидит на лавке, а вдруг...
a2uht5b76nrr
a2uht5b76nrr
вчера в 13:59
Нападающий с такими показателями должен играть в пердиве.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:02
Это сам Ерохин со своей задачей справляется. Вышел на замену и сделал игру...
sew4uh64qvbn
sew4uh64qvbn
вчера в 12:56
Все же не суперфорвард раз так мало забивает.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:43
Соболев приличный игрок, только хорошее впечатление от игры он перебивает страстью к симуляции. Никак не пойму, зачем Александр это делает? Правда, нужно отдать ему должное, ныряет очень красиво... А как чудесно Саня складывает лодочкой ладони?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:39
Как год контракта остаётся тогда зашевелился....слегка....
А пару лет о нём и думать забыли....забивал меньше вратарей.....
Сейчас конечно будет в тренде...благодаря паспорту....но что он топ-нап не скажет никто....столько голов сколько за пару лет забил Соболев забьёт абсолютно любой нападающий лиги....а команде....ждать от моря погоды....и когда он в следующий раз решит позабивать - Зениту не нужно....понятно сейчас подйдут разговоры о продлении контракта....но кроме наличия паспорта особых преимуществ в данном игроке не наблюдается.....
uh7wjrw2a4x8
uh7wjrw2a4x8 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 12:11
В Зените у него даже дельфинить не получается.
112910415
112910415
вчера в 11:49
дельфинит, как положено !
u3w7uhg3gmnz
u3w7uhg3gmnz
вчера в 11:30
Ничего он не справляется, когда он играет Зенит остается вдесятером. Привык в спартаке бороться за пятое место, для Зенита очень слабоват.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 