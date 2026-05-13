Ерохин: «Соболев со своей задачей справляется»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин оценил вклад форварда Александра Соболева в успехи команды.
Соболев — нападающий, голы — его работа. И он с этой задачей сейчас справляется. И не только он, а каждый: важна любая результативная передача, работа защитников, каждый сейв. Все стараются ради общей цели.
В текущей кампании Соболев в 36 матчах забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.
А пару лет о нём и думать забыли....забивал меньше вратарей.....
Сейчас конечно будет в тренде...благодаря паспорту....но что он топ-нап не скажет никто....столько голов сколько за пару лет забил Соболев забьёт абсолютно любой нападающий лиги....а команде....ждать от моря погоды....и когда он в следующий раз решит позабивать - Зениту не нужно....понятно сейчас подйдут разговоры о продлении контракта....но кроме наличия паспорта особых преимуществ в данном игроке не наблюдается.....