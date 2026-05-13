Тренер Бьелица ведёт переговоры с ЦСКА

Хорватский тренер Ненад Бьелица является одним из основных кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА.
Источник сообщил:
Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодёжь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне».
Ранее об интересе армейцев к Бьелице сообщил «Чемпионат». Последним местом работы хорвата было загребское «Динамо».