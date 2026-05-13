Тренер Бьелица ведёт переговоры с ЦСКА

вчера, 13:25

Хорватский тренер Ненад Бьелица является одним из основных кандидатов на пост главного тренера московского ЦСКА.

Источник сообщил:

Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА. У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодёжь. Как пример, Дани Ольмо, с которым тренер работал в «Динамо», и который позднее оказался в «Барселоне».

Ранее об интересе армейцев к Бьелице сообщил «Чемпионат». Последним местом работы хорвата было загребское «Динамо».

25процентный клоун
вчера в 22:06, ред.
Одиннадцатый тренер ЦСКА за пять лет, да что они там исполяют. Даже киевляне одобряют
112910415
вчера в 18:02
оставить своего !
lazzioll
вчера в 17:32
хотите тренера умеющего работать с молодежью? есть секрет - возьмите тренера своей молодежки. он за еду будет работать. Так делали когда-то Реал с Зиданом и Лацио с Индзаги. и ребята годы проработавшие в молодежных структурах клубов сразу заиграли с основой. ваш Бьелица умеет работать с хорватской молодежью, тут опять все по-другому. хотя неважно, берите - все равно выгонять к ноябрю. кто бы это ни был, как раз Карседо к этому времени будет на выход на подходе и прочие иностранцы))
Groboyd
вчера в 15:27
Динамо Загреб самый сильный и именитый клуб Хорватии, который и до Бьелицы был чемпионом и после него. Вот если бы он Осиек привёл к победе в чемпионате или хотя бы Хайдук, который в последний раз 20 лет назад был чемпионом Хорватии, вот это да.
Байкал-38
вчера в 15:25
Стелется Бьелица за окном с конём, верится не верится будет он вождём.
А зимой опять скажут сгоряча, всё Ненада, слезай с коня.
Bad Listener
вчера в 14:19
А кто занимался оценкой его этих качеств? То что один игрок из Барселоны когда то с ним пересекался не говорит ровным счётом ничего. Если руководство ЦСКА после длительной беседы решили что он что то умеет хорошо то это тоже самое руководство которое с теми же сами мозгами своими нанимало и Челестини. Тренеров этих наёмников слушать в вопросах состава гиблое дело, в Спартаке вон слушали и имеем целых два состава нестабильных слабых характером незрелых мальчишек и не одного лидера.
BoldBet
вчера в 14:19
Интересная новость! Ненад Бьелица действительно кажется очень перспективным кандидатом. Его опыт работы с молодёжью и понимание трансферных процессов – это важные плюсы для ЦСКА. Особенно впечатляет его способность развивать талантливых игроков, как пример – Дани Ольмо. Надеюсь, руководство всё-таки сделает правильный выбор и приведёт команду к новым успехам. Буду следить за развитием ситуации!
Red blu
вчера в 14:18
Учи матчасть.Хорватский тренер Ненад Белица (Bjelica) привел загребское «Динамо» к двум чемпионским титулам.
lotsman
вчера в 14:11
А может всё таки Игдисамов?
7899846wy48h
вчера в 14:09
Тренировал кучу средненьких клубов и нигде ничего не достиг.
Donkert
вчера в 14:01, ред.
Из написанного следует, что не нужен ЦСКА хороший тренер.
RROKUS
вчера в 14:00
Доброго Вам дня! Есть ли у вас материал о победе Вест Хэма в Лиге конференций? Скиньте ссылку, будьте любезны!
37ac8v26kse9
вчера в 13:57
Такой тренер цска подойдет, согласен будет отдать 70 процентов неустойки мошеннику.
Владимир_Спартак
вчера в 13:50
Впервые у меня на слуху....
Дед за ЦСКА
вчера в 13:47, ред.
Ненада не надо в ЦСКА.)))))
Есть свой Игдисамов.
112910415
вчера в 13:43
а ведь возьмут !..
VeniaminS
вчера в 13:37
Присмотрели ,надо значит брать !
Гость
