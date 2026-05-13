Дарвин Нуньес близок к возвращению в Европу

1778670843

вчера, 14:14

Будущее форварда в «Аль-Хиляле» оказалось под вопросом спустя менее года после перехода из «Ливерпуля».

Прошлым летом саудовский клуб заплатил за уругвайского форварда около 46 миллионов фунтов. Однако нападающий так и не сумел выйти на стабильный уровень. Во время выступлений за «Ливерпуль» Нуньес регулярно подвергался критике за слабую реализацию моментов и забил 40 голов в 143 матчах за клуб.

В Саудовской Аравии проблемы с результативностью продолжились: в текущем сезоне 26-летний форвард отметился лишь шестью голами в 16 матчах лиги. По информации источников, «Аль-Хиляль» готов расторгнуть контракт игрока с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю уже по окончании сезона.

Несмотря на неудачный период, интерес к нападающему сохраняется. Среди претендентов на игрока называют «Челси», который ищет конкурента для Жоао Педро, а также два клуба итальянской Серии A.