Дарвин Нуньес близок к возвращению в Европу

вчера, 14:14

Будущее форварда Дарвина Нуньеса в «Аль-Хиляле» оказалось под вопросом спустя менее года после перехода из «Ливерпуля».

Прошлым летом саудовский клуб заплатил за уругвайского форварда около 46 миллионов фунтов. Однако нападающий так и не сумел выйти на стабильный уровень. Во время выступлений за «Ливерпуль» Нуньес регулярно подвергался критике за слабую реализацию моментов и забил 40 голов в 143 матчах за клуб.

В Саудовской Аравии проблемы с результативностью продолжились: в текущем сезоне 26-летний форвард отметился лишь шестью голами в 16 матчах лиги. По информации источников, «Аль-Хиляль» готов расторгнуть контракт игрока с зарплатой около 400 тысяч фунтов в неделю уже по окончании сезона.

Несмотря на неудачный период, интерес к нападающему сохраняется. Среди претендентов на игрока называют «Челси», который ищет конкурента для Жоао Педро, а также два клуба итальянской Серии A.

Ilya Seedyakin
вчера в 16:26, ред.
Да, кстати, не так плохо у Давина в СА было, В Ливерпуле были претензии по реализации моментов, это да, а в Хиляле не косяпорил и, кажется, по отношению к игровому времени, чуть ли не гол на 90 мин выходил, просто взяли Бензема и легионеров перебрали, нужен сейчас козёл отпущения, вотъ сливают, "готовы расторгнуть" - смех! Пусть Даврин компенсацию запрашивает. Против него играет то, что молод и с тестестероном - доказывать всем всё хочет прямо сейчас, с другой стороны если за него хоть 25 предложат, отпустят за милую душу. Думаю, даже тот же Ливерпуль за такие дентьги может 2ой шанс дать, им напад сейчас капец как нужен, другое дело, что 400 в неделю ему никто не даст
Groboyd
вчера в 15:23
Дарвину надо требовать полностью компенсацию всей зарплаты до конца контракта. Пусть как Митровичу выплачивают.
Варвар7
вчера в 14:45
"«Аль-Хиляль» готов расторгнуть контракт игрока" - И пусть "хиляет" куда хошь...)))
