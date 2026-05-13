«Реал» может объявить о назначении Моуриньо 24 мая

вчера, 14:17

Жозе Моуриньо рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Реала» после возможного ухода Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Португальский специалист уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год и теперь может сенсационно вернуться на «Сантьяго Бернабеу». По данным источников, Арбелоа потерял контроль над раздевалкой: сразу несколько игроков больше не поддерживают отношения с тренером, а внутри команды возник серьёзный конфликт.

Сообщается, что напряжение достигло такого уровня, что полузащитник Федерико Вальверде оказался в больнице после драки с Орельеном Тчуамени.

Президент клуба Флорентино Перес недавно уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Моуриньо, однако AS сообщает, что тренер открыт к возвращению в Мадрид. Ранее он уже отказался от предложения «Бенфики» продлить контракт.

По информации издания, в текущем договоре Моуриньо прописан пункт, позволяющий ему покинуть «Бенфику» за 3 миллиона евро в течение десяти дней после последнего матча клуба в сезоне. Лиссабонцы сыграют против «Эшторила» 16 мая, а значит у «Реала» будет время до 26 мая, чтобы активировать опцию выкупа.

Также сообщается, что Перес уже работает над укреплением своих позиций внутри клуба и, вероятно, сохранит пост президента без выборов. Окончательное решение может быть принято 24 мая — всего за два дня до истечения срока действия клаусулы Моуриньо.

Van Vanovich
вчера в 20:23
Через полгода выгонят его))
r36x6xzdvnfy
вчера в 20:03
Мауриньо поволокёт за собой Португальцев,так что ПСЖ простится с рядом игроков.
LevaSamara
вчера в 19:30
Уважительно отношусь к Моуринью. Но это не может быть отвлекающий манёвр, пока ведуться переговоры с другим тренером? Очень на это надеюсь
a-league
вчера в 17:31
Кабздец Реалу
Sergo81
вчера в 16:36
Если это правда, то план действий у Жозе уже готов. Это или огромная неустойка или продажа кое-кого или много разных покупок. Ставлю на первое.
Nenash
вчера в 16:18
Перес пошёл ва-банк.. От безысходности.. Если Мадрид провалится - сосьес стоит задуматься : а в порядке ли дед?.. Другие на этот вопрос уже давно ответили.. ☝️
Байкал-38
вчера в 15:58, ред.
Перес решил хайпануть, теперь все будут наблюдать не футбол Реала, а противостояние нарцисса тренера и нарциссов игроков.
Интересно на чью сторону встанет Перес, а от этого будет много чего зависить.
Пока Перес пляшет на полусогнутых перед Вини и Мбаппе.
lazzioll
вчера в 15:04
ну тут ему есть где развернуться. столько миллиардных игроков и таких капризных за раз у него еще не было.посмотрим чье кунфу сильнее. но чего-то кажется что Мбаппе и Винисиусы если будут рыпаться поедут к арабам даже против своей воли))
mbdd3d9x33vu
вчера в 14:54
дед только вчера истерил, и вот что мы видим? назначение еще одной в команду! браво Перес
y-ago
вчера в 14:47
Если это правда — для «Реала» это один из лучших вариантов из реально доступных. Ни Анчи, ни Зидана, увы, вернуть невозможно, а среди остальных именно Моуриньо — человек, который умеет приходить в кризисный «Реал» и моментально наводить порядок в раздевалке.
Да, футбол Жозе может нравиться не всем. Да, он конфликтный. Но когда в команде начинаются интриги, раскол и потеря контроля — нужен не «романтик», а сильный менеджер с авторитетом. И в этом плане Моуриньо подходит идеально.
К тому же это не чужой человек для Мадрида. Именно при нём «Реал» снова стал ментально конкурентоспособным против великой «Барсы» Гвардиолы. Он вернул команде характер, злость и психологию победителей.
Если Перес действительно решится — это будет не шаг в прошлое, а ставка на жёсткую перезагрузку.
112910415
вчера в 14:37
ждём - с !
BoldBet
вчера в 14:22
Если Моуриньо действительно вернётся в «Реал», это, безусловно, вызовет бурю эмоций у болельщиков. Его первый приход был наполнен противоречиями, но нельзя отрицать, что команда тогда показывала интересный футбол и боролась с сильнейшей «Барселоной». Интересно, сможет ли он снова найти общий язык с нынешней командой и добиться успехов на новом этапе? В любом случае, уже 24 мая узнаем — будет горячо!
