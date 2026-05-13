«Реал» может объявить о назначении Моуриньо 24 мая

рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Реала» после возможного ухода Альваро Арбелоа по окончании сезона.

Португальский специалист уже работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год и теперь может сенсационно вернуться на «Сантьяго Бернабеу». По данным источников, Арбелоа потерял контроль над раздевалкой: сразу несколько игроков больше не поддерживают отношения с тренером, а внутри команды возник серьёзный конфликт.

Сообщается, что напряжение достигло такого уровня, что полузащитник Федерико Вальверде оказался в больнице после драки с Орельеном Тчуамени.

Президент клуба недавно уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном возвращении Моуриньо, однако AS сообщает, что тренер открыт к возвращению в Мадрид. Ранее он уже отказался от предложения «Бенфики» продлить контракт.

По информации издания, в текущем договоре Моуриньо прописан пункт, позволяющий ему покинуть «Бенфику» за 3 миллиона евро в течение десяти дней после последнего матча клуба в сезоне. Лиссабонцы сыграют против «Эшторила» 16 мая, а значит у «Реала» будет время до 26 мая, чтобы активировать опцию выкупа.

Также сообщается, что Перес уже работает над укреплением своих позиций внутри клуба и, вероятно, сохранит пост президента без выборов. Окончательное решение может быть принято 24 мая — всего за два дня до истечения срока действия клаусулы Моуриньо.