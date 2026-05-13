«Зенит» намерен летом заполучить Тюкавина

вчера, 14:21

«Зенит» намерен летом предпринять попытку подписать нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

По информации источников, петербургский клуб рассматривает вариант сделки с включением в неё Андрея Мостового и доплатой в размере 10 миллионов евро. Кроме того, «Зенит» готов изучить возможность полноценного трансфера форварда за 20 миллионов евро.

Отмечается, что в контракте Тюкавина действительно прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, однако данный пункт действует исключительно для иностранных клубов. Для российских команд фиксированной суммы выкупа соглашение не предусматривает.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ bcbufncern6w (раскрыть)
вчера в 23:15
Зенит унижали весь прошлый век в лигах, если вы с этим не согласны, то либо вы из Киева, либо просто написать
bcbufncern6w
bcbufncern6w ответ Asper (раскрыть)
вчера в 22:53, ред.
Это было так давно, что еще были живы люди, которые помнили старые названия спартака Пищевики и Промкооперация.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:10
Тюкавин закончил с футболом, но на нем можно делать деньги
Asper
Asper ответ h58cfjgvgn96 (раскрыть)
вчера в 21:38
Ну, назад, в середину таблицы, как лет 25 назад.. Это ж как вчера было😂
Vadik
Vadik
вчера в 21:29
Я думаю, что это ни Тюкавину, ни Динамо не нужно. Чувак на своём месте.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:28
Никакой Тюкавин в Зенит???Оставьте его себе.Пускай и дальше себе ходит по полю как против Краснодара.
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
Весенние перелётные утки полетели. Сейчас их много будет.)
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:02
"«Динамо» не планирует отпускать Тюкавина в «Зенит».
Маловероятно, что форвард «Динамо» Константин Тюкавин перейдет в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы предложить за 23-летнего игрока 20 миллионов евро. Также рассматривается вариант с обменом в «Динамо» вингера Андрея Мостового с доплатой в 10 млн евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые не рассматривают возможность перехода Тюкавина в другой российский клуб этим летом – ни за деньги, ни за других игроков, ни за других игроков плюс доплату."
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:58
"Зенит ХОЧЕТ приобрести..."

А, вот, САМ Тюкавин хочет преходить в Зенит?
Verej
Verej
вчера в 17:35
Соболева уже на свою голову купили, еще одного такого не нужно.
e2ywcfa8ky42
e2ywcfa8ky42 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:31
Конечно, с настроем у Зенита беда, но с трофеями всё в порядке, за пятое место борьбу не ведет.
h58cfjgvgn96
h58cfjgvgn96 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:28
Когда это Зенит был в середине таблицы, со спартаком не перепутали?
felix
felix
вчера в 16:56
Дожил...Тюкавина за 20 мультов не то что продают, его, похоже, и купить хотят за эти бабки...
KSY716
KSY716
вчера в 16:44, ред.
Европа Европа... Зенит - лавка - жизнь удалась можно отдыхать. И конкурентов подрубить. В этом весь Зенит и наш балаганный чемпионат. И цирк остаётся и клоуны с ним
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:42
Насчёт Мостового полностью согласен.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:35
Если честно- мне всё равно, просто жаль Мостового и его Талант...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:34
Общедоступная информация, это - "В огороде бузина, а в Киеве дядька."
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:33
А что тут объявлять? Костя внёс свою лепту в чемпионство Зенита. Значит и сам должен стать чемпионом в следующем сезоне. Надо соглашаться
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:33
Я уже недавно писал, что Мостовой очень напоминает мне нашего незабвенного А.А.Минаева, фамилия которого, известна конечно, только тем болельщикам настоящего ДИНАМО, которые помнят и Боготворят советский футбол и ДИНАМО в частности!!!!!!!
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:29
Не знаю, объявило или нет, но общедоступная информация появилась. А кроме всего, притязания Зенита на Тюкавина известны давно, поэтому не вижу ничего удивительного в том, что Зенит готов оформить сделку. Другое дело, что Тюкавин, на своей позиции, значительно уступает вашему Мостовому на его позиции, который может взорвать фланг, всегда очень мобилен, резок и обостряет. Конечно, ни Тюкавина, ни Мостового сравнивать нельзя- у них разные задачи на поле, но если по качеству исполнения, то у Мостового преимущество. Мост очень ярко ворвался в футбол России, но у Семака, я не припомню, чтобы кто-то, очень развивал свой талант, а то, что Мостовой талантлив- факт безоговорочный!
баск
баск
вчера в 16:27, ред.
Тюкавин не продаётся, во всяком случае- в Россию.

Трансфер игрока в Европу теоретически возможен, но лишь при желании самого Кости и при готовности клуба-покупателя платить за него 20 лямов отступных.
Такого спроса пока нет..

Да и сам Зенит ничего не пояснял насчёт своего очередного желания, пока топочут ножками только пилигримы информационного фронта ))
Если заявит- ответ будет отрицательный.
Old16
Old16
вчера в 16:21, ред.
Это будет большой ошибкой, для Тюкавина
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:17
"По заверению источников..........." - Источники не названы. Что за источники? Больше похоже на вброс.
"..........взгляды поменялись......" - Тюкавин сам об этом ещё ничего не сказал.
"........обмен на Мостового, да еще с доплатой, как-то не вяжется, такая покупка со здравым смыслом........" - Это и указывает на то, что это скорее всего вброс.
"..... И вообще не понимаю руководство Зенита заинтересованность в Тюкавине...." - А руководство Зенита уже обьявило о заинтересованности?
112910415
112910415
вчера в 16:03
он им зачем ?
112910415
112910415
вчера в 15:42
странновато сие
Capral
Capral
вчера в 15:07
А как же все заверения агента и самого Тюкавина, что если уходить, то только в Европу? Ну и потом, Тюкавин обещал бежать в аэропорт встречать шварца!))) А что теперь, взгляды поменялись? Понятно, что Зениту нужен игрок с российским паспортом, но обмен на Мостового, да еще с доплатой, как-то не вяжется, такая покупка со здравым смыслом... И чем, Тюкавин, на сегодня лучше того же Соболева? И вообще не понимаю руководство Зенита заинтересованность в Тюкавине, на которого, до сих пор не обратил внимания ни один европейский клуб. Обычный позиционщик, после тяжелейшей травмы, без видимых супер футбольных талантов..............................
И даже, если допустить возвращение российских клубов в Европу, то и там, не вижу большой пользы от Тюкавина. В России, в таком мощном составе как у Зенита, Тюкавин еще может пошуметь, но в Европе, сомнительно, и весьма...
lotsman
lotsman ответ Анатолий Гуськов (раскрыть)
вчера в 15:01
У Тюкавина отступные 20 млн. ПСЖ за такую сумму заморачиваться не станет.)
Sergo81
Sergo81
вчера в 14:41
Интересная связка намечается: Батраков, Кисляк и Тюкавин.
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
вчера в 14:38
А как же ПСЖ?
112910415
112910415
вчера в 14:35
неужели отдадут ?
