«Зенит» намерен летом заполучить Тюкавина

вчера, 14:21

«Зенит» намерен летом предпринять попытку подписать нападающего «Динамо» .

По информации источников, петербургский клуб рассматривает вариант сделки с включением в неё Андрея Мостового и доплатой в размере 10 миллионов евро. Кроме того, «Зенит» готов изучить возможность полноценного трансфера форварда за 20 миллионов евро.

Отмечается, что в контракте Тюкавина действительно прописаны отступные в размере 20 миллионов евро, однако данный пункт действует исключительно для иностранных клубов. Для российских команд фиксированной суммы выкупа соглашение не предусматривает.