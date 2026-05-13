ЦСКА рассматривает Ролана Гусева на пост главного тренера

вчера, 14:27

Рулевой «Динамо» Ролан Гусев является одним из кандидатов на должность главного тренера ЦСКА. По информации источников, руководство армейского клуба уже обсуждает возможное назначение бывшего игрока команды.

На данный момент ЦСКА ещё не связывался с Гусевым напрямую, однако в клубе внимательно следят за ситуацией вокруг его будущего в «Динамо». Московский клуб пока не продлил соглашение со своим нынешним наставником.

При этом главными претендентами на пост тренера армейцев остаются бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц и действующий тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:02
Я повторюсь, мы на этой ветке только про бардак в ЦСКА. Не увиливайте, это бросается в глаза.
Capral
Capral ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 20:38
Поражаюсь вашему терпению, а где-то, даже завидую... Я бы, давно уже... ну вы понимаете...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:36
Ну, Санёк- ты настоящий англичанин!!!!!!!)))))))
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:58, ред.
О том, что прежде чем обсуждать чужой бардак не плохо было бы вспомнить про бардак в своем клубе)
А после того как выгонят Карседо и про него поговорим.))
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:36
....Доброго дня! Целая эпопея приключилась из за размера ! У меня указано XL прислали его, а она маломерка! Сдал,ждал,получил и вы не поверите
указал 3ХL! Прислали 4ХL ,но в самую точку! Благодарен, качество классное,эмблема изумительная,сидит сами видете!!!
...Играйте,ставьте, соккерцы,друзья!
Это Вам не спорлото,никакая нибудь ерунда!
Заветное колличество очков на бис!
Взамен,прекрасный,удивительный сюрприз!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:36
На трансфермаркт вся информация, учите мат часть.
И не забудьте Галактионова и Шварца
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 19:35
Не пойму о чем вы. Мы только про сегодняшний бардак в ЦСКА.
О Спартаке мы поговорим на ветке Спартака
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:29
Увы и ах, сложно с ними, как учителю с двешниками))
112910415
112910415
вчера в 18:12
это же не всерьёз ?!
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Прежде чем обсуждать чужой бардак не плохо было бы вспомнить про бардак в своем клубе)
И как уходил Станкович.
«Спартак» решил уволить Деяна Станковича с поста главного тренера по двум основным причинам.
«Первая причина — результаты. Но вторая причина более важная. Это потеря раздевалки. Ещё к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде.
Red blu
Red blu
вчера в 17:30, ред.
Futurista
Я конечно знал что у спартачей с математикой плохо, но не до такой же степени, Считай на пальцах.
Ивица Олич (март 2021 — июнь 2021)Алексей Березуцкий (июнь 2021 — июнь 2022)Владимир Федотов (июнь 2022 — май 2024)Марко Николич (июнь 2024- июнь 2025г.) Челестини ( июнь 2025- апрель 2026).
.За 5 лет 5 тренеров, а не 10 как у некоторых считаводов.

И за эти 5 лет ещё выиграли 3 трофея.
Capral
Capral
вчера в 17:30
    Futurista
    Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 17:24, ред.
    Там бестолку спорить)...7 перечисляет пишет что 5 тренеров было...о том что сейчас реально восьмой работает Игдисамов вообще ни слова...конская математика - смешная наука)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 17:16
    Мы только про армейцев, у вас 9ть.
    Бардак у вас в клубе, бардак
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ particular (раскрыть)
    вчера в 17:16
      Red blu
      Red blu
      вчера в 17:10, ред.
      Байкал-38
      В ЦСКА не будут ждать , что бы тренер четыре весны проваливал и не выигрывал не одного трофея, как Галактионов в Локомотиве. С осени 2022 года работает а результата нет.
      Buzz Lightyear
      Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
      вчера в 17:01
      Добрый день.

      Приз прибыл, код для получения отправили.
      Red blu
      Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:52, ред.
      За последние пять лет (с середины 2021 по май 2026 года) в московском «Спартаке» сменилось 7 главных тренеров (включая и.о. и иностранных специалистов).Список тренеров (2021–2026):Руй Витория (май 2021 — декабрь 2021)Паоло Ваноли (декабрь 2021 — июнь 2022)Гильермо Абаскаль (июнь 2022 — апрель 2024)Владимир Слишкович (и.о., апрель 2024 — май 2024)Деян Станкович (май 2024 — ноябрь 2025)Вадим Романов (и.о., ноябрь 2025)
      с января 2026 года является 52-летний испанский специалист Хуан Карлос Карседо

      .
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:48
      Если честно, работа Гусева в Динамо меня не впечатлила...
      Red blu
      Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 16:43, ред.
      Зачем выдумывать то чего не было.
      Список главных тренеров ПФК ЦСКА с конца 2016 года:Леонид Слуцкий (до 6 декабря 2016)Виктор Гончаренко (декабрь 2016 — март 2021)Ивица Олич (март 2021 — июнь 2021)Алексей Березуцкий (июнь 2021 — июнь 2022)Владимир Федотов (июнь 2022 — май 2024)Марко Николич (июнь 2024- июнь 2025г.) Челестини ( июнь 2025- апрель 2026).
      .За 5 лет 5 тренеров, а не 10 Учи матчасть.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 16:40
      Ключевая фраза НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЦСКА ЕЩЁ НЕ СВЯЗЫВАЛСЯ С ГУСЕВЫМ... Она может значить, что никто и не свяжется. Тренером станет только один человек — тот, кто подпишет контракт. Мало ли какие фамилии называют при обсуждении. А может появление этого слуха призвано убедить Динамо продлить отношения с нынешним наставником команды, мол торопитесь или могут увести, вон какой он востребованный. Для раздумий ещё есть время... ЦСКА, обычно, тщательно взвешивает свои кадровые решения, иногда рискуя, но ошибается очень редко.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 16:06
      Лучше вернуть Березуцкого)))
      es5xdk2v8asb
      es5xdk2v8asb
      вчера в 16:00
      Какая-то глупая идея в головах у руководства
      112910415
      112910415
      вчера в 15:41
      остроумная идея
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:32
      В ЦСКА видать всё печально, если они из крайности в крайность кидаются.
      Раньше они над Спартаком посмеивались с тренерской чехардой, а сейчас сами страдают от этого.
      Capral
      Capral
      вчера в 15:16
      Чем больше тренеров на карандаше у руководства ЦСКА, тем больше пропадает интерес обсуждать эту тему. Гусев в Динамо- больше от безысходности, но зачем он ЦСКА, не очень понимаю, пока. Думаю- это очередная глупая информация для обсуждения...
      баск
      баск
      вчера в 15:11
      Что-то рановато в этот раз Карп и всякие прочие стендаперы-затейники начали заполнять своими бреднями паузу между сезонами.
      То Шварц в России, то Гусев в ЦСКА, то Тюкавин в Зените..
      Хоть бы чё-нить новенькое придумали))
      Фил Кио
      Фил Кио
      вчера в 15:00
      У т.н. источников цель одна: перед последним туром всех возбудить, иначе полная импотенция по слуха и предсказаниям. Пока возбуждает, только одна игра в Ростове, и то так себе, на большого любителя пустых мечтаний. Газпром уже пообещал, всем ростовчанам в мае газ бесплатно.)))
      Mangur
      Mangur
      вчера в 15:00
      Опять Динамо остается без тренера.О клубе кто будет думать?Позорище.
      particular
      particular ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 14:52, ред.
      Ну про "десять тренеров за пять лет" вы сильно погорячились, - видимо сказывается волнительная и драматичная смена коучей в вашем обожаемом хозяйстве...
