ЦСКА рассматривает Ролана Гусева на пост главного тренера

Рулевой «Динамо» Ролан Гусев является одним из кандидатов на должность главного тренера ЦСКА. По информации источников, руководство армейского клуба уже обсуждает возможное назначение бывшего игрока команды.
На данный момент ЦСКА ещё не связывался с Гусевым напрямую, однако в клубе внимательно следят за ситуацией вокруг его будущего в «Динамо». Московский клуб пока не продлил соглашение со своим нынешним наставником.
При этом главными претендентами на пост тренера армейцев остаются бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц и действующий тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов.