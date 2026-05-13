ЦСКА рассматривает Ролана Гусева на пост главного тренера

1778671635

вчера, 14:27

Рулевой «Динамо» является одним из кандидатов на должность главного тренера ЦСКА . По информации источников, руководство армейского клуба уже обсуждает возможное назначение бывшего игрока команды.

На данный момент ЦСКА ещё не связывался с Гусевым напрямую, однако в клубе внимательно следят за ситуацией вокруг его будущего в «Динамо». Московский клуб пока не продлил соглашение со своим нынешним наставником.

При этом главными претендентами на пост тренера армейцев остаются бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц и действующий тренер красно-синих Дмитрий Игдисамов.