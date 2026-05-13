Молодёжная сборная России проведёт два товарищеских матча с Ираком в Турции

вчера, 15:23

Молодёжная сборная России в июне отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию, в рамках которого сыграет два товарищеских матча против сборной Ирака до 23 лет.

Команда под руководством Ивана Шабарова соберётся в Новогорске 29 мая и будет готовиться там до 3 июня. После этого российская молодёжка отправится в Анталью, где с 3 по 10 июня проведёт тренировочный сбор и контрольные встречи с иракской командой. Точные даты матчей станут известны позже.

Ранее обновлённая молодёжная сборная уже проводила сборы в Новогорске и Анталье. В марте российские футболисты обыграли сборную Узбекистана до 21 года со счётом 2:1, а также уступили команде Иордании до 23 лет — 1:2.

Источник: rfs.ru
qj2tcvbgf464
вчера в 17:50
Ещё и с Ираном надо сыграть.
BoldBet
вчера в 15:42
Очень здорово, что молодёжная сборная России продолжает активно готовиться и проводить международные матчи, несмотря на сложные времена. Такие сборы — отличный шанс для молодых футболистов набраться опыта и показать себя на поле. Надеюсь, что игры с Ираком будут интересными и принесут нашей команде уверенность перед будущими соревнованиями. Удачи ребятам и только вперёд!
