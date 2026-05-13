Испания. Примера 2025/2026

Арбелоа поддержал Мбаппе на фоне обвинений в недостатке самоотдачи

вчера, 16:13

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слухи о том, что форвард Килиан Мбаппе недостаточно выкладывался в последних играх за клуб. По мнению, тренера француз всегда на 100 процентов отдавал себя в матчах за команду.

«Конечно, я не могу думать иначе. Этот клуб — настоящее благословение для каждого из нас. Мы знаем, что значит быть в "Реале”, и мои игроки должны понимать, насколько это большая привилегия», — заявил Арбелоа.

Hamman
вчера в 20:58
Провал назревал. Его можно было избежать, но руководство решило что сделало достаточно, тренерский штаб посчитал что действует правильно, а игроки как обычно стали крайними.
В данной ситуации поддержка от Арбелоа это скорее минус чем плюс...
Bad Listener
вчера в 18:39, ред.
А что такое выкладываться на 100%? Как отличить 100% от 95%? По мне так чистая субъективщина от тренера у которого баснословно богатый клуб мадридский Реал проваливает сезон с треском, то что у него может быть 100% выкладки у другого и 25 не наберёт. Тем более после новостей о том что игроки делают на тренировках что хотят.
112910415
вчера в 17:59
правильные слова в неправильной ситуации ! )
пират Елизаветы
вчера в 16:25
ну Мбаппе, понятно, любит пасту карбонара.
но вешать такую лапшу всем... Арбелоа, ты что?)))
Nenash
вчера в 16:23
Видать от большой "привилегии" некоторые стали много болтать и становиться боксерами.. Да, конус?.. Хе.. 🤣
VeniaminS
вчера в 16:20
Зависть ,это страшная сила !
BoldBet
вчера в 16:19
Очень мудрые слова от Арбелоа. В таком клубе, как «Реал», требования всегда максимальные, и давление на игроков огромное. Но Мбаппе — профессионал с большой буквы, и сомневаться в его самоотдаче просто нет оснований. Хорошо, что тренер поддерживает своих футболистов и напоминает всем, что играть за «Реал» — это не только ответственность, но и большая честь. Надеюсь, команда продолжит показывать достойный футбол, а болельщики будут поддерживать игроков в трудные моменты!
