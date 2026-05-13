Переговоры Левандовского с «Барселоной» застопорились

вчера, 16:47

Будущее форварда Роберта Левандовского в «Барселоне» оказалось под вопросом после того, как переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Действующее соглашение польского нападающего с каталонским клубом истекает уже в следующем месяце, и сейчас футболист оценивает возможные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард забил 18 мячей во всех турнирах. Интерес к Левандовскому проявляют клубы из Саудовской Аравии, североамериканской лиги, а также представители чемпионата Италии.

Кроме того, интерес к нападающему сохраняет «Порту», однако португальский клуб пока не сделал официального предложения. Возможным препятствием для сделки может стать высокая зарплата игрока.

shur
shur ответ BoldBet (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
...Приветствую! Опять таки Лёва не скоростной игрок,больше думающий нап,от того и физики на игру хватает! Безусловно ещё поможет Барсе своей игрой впереди!!!
112910415
вчера в 17:55
отпустить с почётом !
BoldBet
вчера в 16:56
Очень жаль, что «Барселона» и Левандовски никак не могут договориться по новому контракту. Несмотря на возраст, Роберт остаётся крайне результативным — 18 голов за сезон в таком возрасте, по-моему, отличный показатель! Переход в Саудовскую Аравию или МЛС — вариант, но хотелось бы видеть его в топ-чемпионате Европы, например, в Италии. Надеюсь, что клубы смогут договориться и Лева ещё порадует нас своей игрой на высоком уровне. Всё-таки такие нападающие остаются в истории!
