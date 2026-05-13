Переговоры Левандовского с «Барселоной» застопорились

вчера, 16:47

Будущее форварда в «Барселоне» оказалось под вопросом после того, как переговоры о новом контракте зашли в тупик.

Действующее соглашение польского нападающего с каталонским клубом истекает уже в следующем месяце, и сейчас футболист оценивает возможные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне 37-летний форвард забил 18 мячей во всех турнирах. Интерес к Левандовскому проявляют клубы из Саудовской Аравии, североамериканской лиги, а также представители чемпионата Италии.

Кроме того, интерес к нападающему сохраняет «Порту», однако португальский клуб пока не сделал официального предложения. Возможным препятствием для сделки может стать высокая зарплата игрока.