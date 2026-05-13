«Прекрасный вариант». Агент тренера Бьелицы отреагировал на интерес ЦСКА

вчера, 17:15

Владелец агентства Niagara Sports Company, который является агентом бывшего главного тренера загребского «Динамо» Ненада Бьелицы, отреагировал на слухи о том, что его клиент может возглавить ЦСКА.

Я общаюсь с несколькими командами. Посмотрим, где Ненад окажется. Пока мы этого не знаем, говорить о какой-либо конкретике слишком рано. Это было бы некорректно и неправдой. Но мы работаем в этом направлении.

ЦСКА — большой клуб, с огромной историей — не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица — топ-тренер, который играл с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов, работал в «Унионе» из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе. Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем. Посмотрим.

Все комментарии
BoldBet
вчера в 19:23
Думаю, что Ненад Бьелица действительно мог бы стать отличным вариантом для ЦСКА. Его опыт в Лиге чемпионов и работе с разными европейскими клубами — большой плюс. Важно, что агент сохраняет сдержанность и не спешит с заявлениями, тем более что на этом уровне переговоры часто бывают долгими и непредсказуемыми. Будет интересно посмотреть, примет ли Бьелица это предложение и сможет ли вдохнуть новую жизнь в состав ЦСКА. В любом случае, клубу нужен сильный тренер, и Бьелица однозначно подходит под это описание. Ждём дальнейших новостей!
112910415
вчера в 17:54
топ ?
хи-хи !
62bcm5ukfpty
вчера в 17:49
Для самого агента - это точно самый денежный вариант.
uh97e8dycbph
вчера в 17:42
Даже чемпионом Хорватии сделал Динамо из Загреба дважды, тренировал много клубов из разных стран и везде его гнали за непрофессионализм.
Байкал-38
вчера в 17:31, ред.
Бьелица топ тренер?
Если честно, то услышал эту фамилию только вчера ввиду его возможного прихода в ЦСКА.
Решил посмотреть кого из топ клубов он тренировал.
Это полный писец, какой то проходимец, который из мусорного бака кричит, что он благородных кровей.
Ещё нашёл интересный факт, его из Униона уволили как и Челестини в 2024 году за 2 тура до конца сезона.
Достойная смена!!!
oFANATo
вчера в 17:25
Время покажет. А задача агента найти работу своему подопечному
