«Реал» был готов заплатить игрокам рекордные бонусы за проход «Баварии»

вчера, 17:21

«Реал» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» в четвертьфинале (1:2, 3:4).

По данным источника, руководство мадридского клуба пыталось дополнительно мотивировать игроков крупными премиальными. После первого матча Флорентино Перес и совет директоров решили выплатить каждому футболисту по 500 тысяч евро до вычета налогов в случае выхода в полуфинал.

В последние годы «Реал» отказался от практики отдельных бонусов за прохождение стадий, предпочитая премировать команду за итоговые титулы. Однако для ключевого противостояния с «Баварией» было сделано исключение.

Клуб рассчитывал покрыть расходы за счет доходов от выхода в полуфинал: 15 млн евро прямых призовых от УЕФА и примерно столько же от продажи билетов на домашний матч. После вылета мадридцы лишились этих поступлений и возможности заработать дополнительные премиальные.

Capral
вчера в 20:16
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
...тот случай когда деньги не главное в результате ! Моё мнение напрочь разрушена мотивация и отсутствие внутреннего стержня и пониженная оценка значимости Карвахаля( даже в его возрасте).
Разброд идейности на фоне расхлябоности игроков! Букет короче!
BoldBet
вчера в 19:22
Очень жаль, что «Реал» не смог пройти дальше, особенно учитывая столь щедрые премиальные, которые руководство предложило игрокам. Такая мотивация явно говорит о важности матча и надежде на успех, но футбольная судьба оказалась не на стороне мадридцев. Интересно, что клуб отошёл от своей обычной политики выплаты бонусов только за титулы — видно, насколько велика была вера в команду и желание пройти «Баварию».

Теперь «Реал» не только лишился спортивного результата, но и значительных финансовых поступлений. Может быть, следующий раз стоит вернуться к привычной стратегии премирования за трофеи? В любом случае, поражение – часть спорта; надеюсь, команда сделает выводы и будет ещё сильнее в следующем сезоне.
dzv43paanaes
вчера в 18:00
Бонусы и призовые даже не помогли сливочным, совсем зажрались
Capral
вчера в 17:58
Даже такую Баварию, как сейчас, Реал не смог пройти.
112910415
вчера в 17:52
не шмогла
Nenash
вчера в 17:37
Да.. Вали и Тчуя оправдали бы свою заварушку.. 🤭🤣
Гость
