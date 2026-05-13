«Реал» был готов заплатить игрокам рекордные бонусы за проход «Баварии»

1778682066

вчера, 17:21

«Реал» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» в четвертьфинале (1:2, 3:4).

По данным источника, руководство мадридского клуба пыталось дополнительно мотивировать игроков крупными премиальными. После первого матча и совет директоров решили выплатить каждому футболисту по 500 тысяч евро до вычета налогов в случае выхода в полуфинал.

В последние годы «Реал» отказался от практики отдельных бонусов за прохождение стадий, предпочитая премировать команду за итоговые титулы. Однако для ключевого противостояния с «Баварией» было сделано исключение.