«Реал» был готов заплатить игрокам рекордные бонусы за проход «Баварии»

«Реал» завершил выступление в Лиге чемпионов, уступив «Баварии» в четвертьфинале (1:2, 3:4).
По данным источника, руководство мадридского клуба пыталось дополнительно мотивировать игроков крупными премиальными. После первого матча Флорентино Перес и совет директоров решили выплатить каждому футболисту по 500 тысяч евро до вычета налогов в случае выхода в полуфинал.
В последние годы «Реал» отказался от практики отдельных бонусов за прохождение стадий, предпочитая премировать команду за итоговые титулы. Однако для ключевого противостояния с «Баварией» было сделано исключение.
Клуб рассчитывал покрыть расходы за счет доходов от выхода в полуфинал: 15 млн евро прямых призовых от УЕФА и примерно столько же от продажи билетов на домашний матч. После вылета мадридцы лишились этих поступлений и возможности заработать дополнительные премиальные.
Теперь «Реал» не только лишился спортивного результата, но и значительных финансовых поступлений. Может быть, следующий раз стоит вернуться к привычной стратегии премирования за трофеи? В любом случае, поражение – часть спорта; надеюсь, команда сделает выводы и будет ещё сильнее в следующем сезоне.