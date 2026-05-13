Генич рассказал, почему Шварц не вернётся в Россию

Известный комментатор Константин Генич высказался о слухах, что «Динамо» и ЦСКА рассматривают вариант с назначением Сандро Шварца, который ранее уже возглавлял «бело-голубых».
Все эти вбросы по Шварцу… Все прекрасно знают и помнят, по каким причинам Сандро Шварц уехал из России, с тех пор ситуация не изменилась. Настроение той же Германии, страны, которую представляет тренер, по отношению к России и нашему чемпионату не изменилось. Не сомневаюсь, «Динамо» делало попытки вернуть Шварца, и если бы все было позитивно, он бы поехал. Та же позиция Немецкого футбольного союза, который грозился отобрать у Шварца тренерскую лицензию, если он немедленно не покинет РПЛ, а ведь он на свой страх и риск доработал сезон.
Поэтому не знаю, что могло измениться у Шварца за это время. Возможно, больше не хочет представлять Германию, будучи тренером, получит лицензию Pro в РФС и будет работать снова здесь, в MLS, в Саудовской Аравии. Но Сандро Шварц не похож на авантюрного человека, и у меня большие сомнения, что он сейчас рассматривает РПЛ как вариант продолжения карьеры. Если же подобное произойдет, значит что‑то внутри немца поменялось.
Шварц всегда демонстрировал взвешенный подход, поэтому сомнения в его желании снова работать в РПЛ вполне обоснованы. Но футбол — штука непредсказуемая, иногда все меняется очень быстро. Если вдруг произойдёт возвращение, это станет настоящей сенсацией и, возможно, знаком перемен не только для тренера, но и для российского чемпионата.
