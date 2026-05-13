Генич рассказал, почему Шварц не вернётся в Россию

Известный комментатор высказался о слухах, что «Динамо» и ЦСКА рассматривают вариант с назначением , который ранее уже возглавлял «бело-голубых».

Все эти вбросы по Шварцу… Все прекрасно знают и помнят, по каким причинам Сандро Шварц уехал из России, с тех пор ситуация не изменилась. Настроение той же Германии, страны, которую представляет тренер, по отношению к России и нашему чемпионату не изменилось. Не сомневаюсь, «Динамо» делало попытки вернуть Шварца, и если бы все было позитивно, он бы поехал. Та же позиция Немецкого футбольного союза, который грозился отобрать у Шварца тренерскую лицензию, если он немедленно не покинет РПЛ , а ведь он на свой страх и риск доработал сезон.