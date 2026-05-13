Генич рассказал, почему Шварц не вернётся в Россию

вчера, 17:25

Известный комментатор Константин Генич высказался о слухах, что «Динамо» и ЦСКА рассматривают вариант с назначением Сандро Шварца, который ранее уже возглавлял «бело-голубых».

Все эти вбросы по Шварцу… Все прекрасно знают и помнят, по каким причинам Сандро Шварц уехал из России, с тех пор ситуация не изменилась. Настроение той же Германии, страны, которую представляет тренер, по отношению к России и нашему чемпионату не изменилось. Не сомневаюсь, «Динамо» делало попытки вернуть Шварца, и если бы все было позитивно, он бы поехал. Та же позиция Немецкого футбольного союза, который грозился отобрать у Шварца тренерскую лицензию, если он немедленно не покинет РПЛ, а ведь он на свой страх и риск доработал сезон.

Поэтому не знаю, что могло измениться у Шварца за это время. Возможно, больше не хочет представлять Германию, будучи тренером, получит лицензию Pro в РФС и будет работать снова здесь, в MLS, в Саудовской Аравии. Но Сандро Шварц не похож на авантюрного человека, и у меня большие сомнения, что он сейчас рассматривает РПЛ как вариант продолжения карьеры. Если же подобное произойдет, значит что‑то внутри немца поменялось.

Capral
Capral ответ BoldBet (раскрыть)
вчера в 20:03, ред.
А в чем именно, можешь объяснить- этот взвешенный подход? Наверно в том, что толком не разобравшись в преимуществах вертикального футбола нагрузил пацанов, так, что довел Шиманськи до двух сторонней грыжи, а пацаны, к 70мин., уже падали на поле от усталости и нагрузок шварца. А еще, вероятно, этот взвешенный подход заключался в том, что молодые Тюкавин и Захарян у него не прогрессировали... Тюкавин, после прихода Смолова в Динамо весной, присел на лавку, а у Захаряна, от перенагрузок начались истерики прямо на поле, одна из них закончилась конфликтом с Жиго, в игре со Спартаком. Или наверное, взвешенный подход шварца был ознаменован страшным провалом весной 2022-го проигрышем кубка Спартаку и весёлыми разгромами на финише сезона, с общим счетом-9:19. Ну и конечно, взвешенный подход шварца был знаменит его посещением Герты, которую, этот взвешенный тренер, с первого захода отправил в 1-ю лигу......................................
Ну а взвешенной вишенкой на торте шварца стала любительская МЛС, где он снова всё проиграл и был уволен. Воистину, взвешенный подход.
BoldBet
вчера в 19:21
Действительно, факторы, из-за которых Шварц покинул Россию, до сих пор актуальны — давление со стороны футбольных структур Германии и политическая напряжённость не способствуют возвращению. Согласен: если бы были предпосылки для позитивного решения, уже давно бы вернулся.

Шварц всегда демонстрировал взвешенный подход, поэтому сомнения в его желании снова работать в РПЛ вполне обоснованы. Но футбол — штука непредсказуемая, иногда все меняется очень быстро. Если вдруг произойдёт возвращение, это станет настоящей сенсацией и, возможно, знаком перемен не только для тренера, но и для российского чемпионата.

В любом случае, обсуждение кандидатуры Шварца — показатель того, что наши клубы ищут сильных специалистов, и это радует!
Capral
вчера в 17:55
И кстати, из России, он уехал не по известной причине, а по собственному тщеславию, надеясь на успех в Герте, практически, вытурив оттуда, действительно незаурядного Тренера Ф.Магата.
Ну а последствия, пребывания в Герте этого м...а, обще известны...
112910415
вчера в 17:51
не будем торопиться ...
Всё возможно
Capral
вчера в 17:50
Его из Германии не выпнули, он позорно сбежал, в багажнике, чтобы по дороге не разорвали...
drug01
вчера в 17:50
У нас своих полно таких тренеров????
Байкал-38
вчера в 17:42
Много кто уезжал из России, но денежки заканчивались и ворачивались.
Кержаков и тот вернулся переборов свой страх.
Да и из Германии Шварца выпнули и он в Америку сиганул.
Переобуться? Да нет проблем, только деньги вперёд причём условия для прихода в ЦСКА у него жёсткие где на первом месте это большие деньги и дпже в случае увольнения неустойка громадная.
Capral
вчера в 17:41
Ну, тренерскую лицензию у него давно пора было отобрать, и без поездки в Россию... А что касается того, что шварц не авантюрист, то здесь, Генич заблуждается, потому что, только авантюриста выгоняют отовсюду... Геничу ли этого не знать. Циник, лицемер, проходимец- вот главные качества этого ничтожества, который, даже мужиком не мог быть, чтобы выйти к болелам Герты и покаяться..............................................
qrw27nyesnrq
вчера в 17:34
Лучший вариант для цска малоизвестный тренер из Хорватии, для тренерских афер кандидата лучше не найти.
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Значит вычеркиваем Шварца из списков, делов-то...
