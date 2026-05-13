Турция. Супер-Лига 2025/2026

«Фенербахче» может назначить Паоло Мальдини спортивным директором

вчера, 18:19

Руководство «Фенербахче» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста Паоло Мальдини на должность спортивного директора.

По данным источника, на текущей неделе президент стамбульского клуба Али Коч провел рабочую встречу с 57-летним функционером в Милане для обсуждения условий потенциального сотрудничества.

Турецкая сторона рассчитывает убедить Мальдини возобновить управленческую деятельность за пределами Италии. Последним местом работы Мальдини был «Милан», где он занимал пост технического директора до июня 2023 года.

shur
shur ответ BoldBet (раскрыть)
вчера в 22:52
...это откуда такая хлебная ода? .....Не читайте советских газет перед обедом, кажется так у Булгакова М.А.......
BoldBet
вчера в 19:19
Очень интересная новость для всех поклонников «Фенербахче» и европейского футбола! Паоло Мальдини — легендарная фигура, обладающая огромным опытом и авторитетом не только как игрок, но и как успешный управленец. Его работа в «Милане» оставила заметный след, а его профессиональный подход может дать новый импульс развитию стамбульского клуба. Интригует, удастся ли «Фенербахче» убедить такого именитого специалиста начать новый этап карьеры именно в Турции. Будем следить за развитием событий — если соглашение состоится, турецкая Суперлига только выиграет от такого громкого назначения!
