«Фенербахче» может назначить Паоло Мальдини спортивным директором

вчера, 18:19

Руководство «Фенербахче» рассматривает кандидатуру итальянского специалиста на должность спортивного директора.

По данным источника, на текущей неделе президент стамбульского клуба Али Коч провел рабочую встречу с 57-летним функционером в Милане для обсуждения условий потенциального сотрудничества.

Турецкая сторона рассчитывает убедить Мальдини возобновить управленческую деятельность за пределами Италии. Последним местом работы Мальдини был «Милан», где он занимал пост технического директора до июня 2023 года.