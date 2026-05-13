«Наполи» достиг соглашения с Лукаку о расторжении контракта

вчера, 18:58

«Наполи» и нападающий Ромелу Лукаку договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 33-летнего бельгийца был рассчитан до лета 2027 года.

По данным источника, форвард рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Турции. Также интерес к игроку проявляет «Милан».

Сообщается, что отношения между Лукаку и руководством «Наполи» ухудшились после дисциплинарного инцидента.

Футболист не вернулся в расположение клуба в установленный срок после мартовских матчей сборной Бельгии, что привело к конфликту с руководством.

shur
вчера в 22:47, ред.
...В 33-три момент истины, а небурных романов и страстей!
Из тарана и мощи превратился в скромную рогатку...! Лично Я
не фанат забивания мячей продавленным методом!
lazzioll
вчера в 20:20
первый заход в Интер в Италию был неплохой на два сезона, а последние лет пять какое-то недоразумение - три клуба сменил и нигде не играет по старому. в Комо пусть идет, там деревянное Морато уходит, может новое надо будет. вряд ли он уже вообще заиграет
4t32323njck8
вчера в 20:15
Ну хоть тут сэкономят на зарплате.
hate.
вчера в 20:02
В Милан! Потом в Юве или Лацио.
Мегалодон
вчера в 19:55
В каждом клубе устроил скандал.
particular
вчера в 19:32
Наполи был вправе выжимать из игрока в преклонном возрасте последние соки, а на выходе 5 матчей и 1 гол... Такой баян козе не нужен, однозначно...
Groboyd
вчера в 19:26
Они взяли Хойлунда за большие бабки и он заиграл. Лукаку оказался не нужен.
BoldBet
вчера в 19:26
Очень жаль, что история Лукаку в «Наполи» заканчивается так бурно и неславно. Казалось, он может стать важным игроком для команды, но опять дисциплинарные проблемы вышли на первый план. Интересно, где он продолжит карьеру — Саудовская Аравия и Турция сейчас стали популярными направлениями для звезд, но переезд в «Милан» мог бы подогреть итальянское дерби до предела! В любом случае, Лукаку — талантливый нападающий, и надеюсь, он найдет клуб, где снова будет радовать болельщиков, ну и дисциплину подтянет!
Romeo 777
вчера в 19:25
Этот вечный нытик нигде так и не прижился.
CCCP1922
вчера в 19:03
А ведь его привел за собой тренер...
