«Наполи» достиг соглашения с Лукаку о расторжении контракта

«Наполи» и нападающий Ромелу Лукаку договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 33-летнего бельгийца был рассчитан до лета 2027 года.
По данным источника, форвард рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Турции. Также интерес к игроку проявляет «Милан».
Сообщается, что отношения между Лукаку и руководством «Наполи» ухудшились после дисциплинарного инцидента.
Футболист не вернулся в расположение клуба в установленный срок после мартовских матчей сборной Бельгии, что привело к конфликту с руководством.
