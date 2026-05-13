«Наполи» достиг соглашения с Лукаку о расторжении контракта

вчера, 18:58

«Наполи» и нападающий договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Контракт 33-летнего бельгийца был рассчитан до лета 2027 года.

По данным источника, форвард рассматривает варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии или Турции. Также интерес к игроку проявляет «Милан».

Сообщается, что отношения между Лукаку и руководством «Наполи» ухудшились после дисциплинарного инцидента.

Футболист не вернулся в расположение клуба в установленный срок после мартовских матчей сборной Бельгии, что привело к конфликту с руководством.