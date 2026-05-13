Головин не покинет «Монако», несмотря на непопадание в Лигу чемпионов

вчера, 19:19

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, намерен ли хавбек покидать монегасков, потому что команда не сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Саша очень важен для «Монако», руководства и болельщиков клуба. У него длительный контракт с «Монако». Он все сделает, чтобы команда в следующем сезоне попала в Лигу чемпионов, сосредоточится на этом.

shur
вчера в 23:09
...Кто ж от хорошого уйдёт!!!
...Да было время и сидел в запасе,
Часы,минуты - время шло!
Затем признанье,заиграл в основе,
И вдруг всё это бросить, было бы смешно!!!
BoldBet
вчера в 19:25
Отличный подход со стороны Головина! Видно, что он действительно предан «Монако» и готов работать на результат, несмотря на трудности. Такой настрой заслуживает уважения — вместо того чтобы искать новый клуб, он хочет помочь своей команде добиться успеха. Это говорит о зрелости и профессионализме Саши. Будем надеяться, что в следующем сезоне «Монако» с Головиным в составе вернётся в Лигу чемпионов. Удачи им!
