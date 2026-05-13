«Локомотив» рассматривает трансфер Миронова на случай ухода Карпукаса

вчера, 19:32

По данным источника, полузащитник «Ростова» по окончании сезона может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

Развитие ситуации во многом зависит от трансферного будущего хавбека «Локомотива» , который с высокой вероятностью покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Если Карпукас перейдет в «Краснодар», «Локомотив» может попытаться заменить его за счет приобретения Миронова. В случае перехода Карпукаса в «Зенит» основным претендентом на Миронова станут «быки», которые также заинтересованы в 26-летнем полузащитнике.