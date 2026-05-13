«Локомотив» рассматривает трансфер Миронова на случай ухода Карпукаса

вчера, 19:32

По данным источника, полузащитник «Ростова» Алексей Миронов по окончании сезона может продолжить карьеру в «Локомотиве» или «Краснодаре».

Развитие ситуации во многом зависит от трансферного будущего хавбека «Локомотива» Артёма Карпукаса, который с высокой вероятностью покинет московский клуб в летнее трансферное окно.

Если Карпукас перейдет в «Краснодар», «Локомотив» может попытаться заменить его за счет приобретения Миронова. В случае перехода Карпукаса в «Зенит» основным претендентом на Миронова станут «быки», которые также заинтересованы в 26-летнем полузащитнике.

Capral
Capral ответ BoldBet (раскрыть)
вчера в 20:53
    a-league
    вчера в 20:37, ред.
    Я думал, что от него можно избавится только с нашей доплатой, а оно эвоно как выходит - ещё и деньги можно получить
    BoldBet
    вчера в 19:49
    Интересная интрига складывается вокруг будущего Миронова! В зависимости от того, куда уйдёт Карпукас, ситуация может измениться буквально за пару дней. Для Миронова это шанс сделать шаг вперёд и попробовать свои силы в новых условиях, а для «Локомотива» и «Краснодара» — возможность укрепить центр поля. Посмотрим, кто окажется расторопнее на трансферном рынке — пока оба варианта для Алексея выглядят перспективно.
