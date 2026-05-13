Анчелотти заявил, что рассчитывает на 41-летнего Тиаго Силву на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии заявил, что рассчитывает на защитника «Порту» на предстоящем чемпионате мира. Действующее соглашение 41-летнего футболиста с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Да, мы рассчитываем на Тиаго Силву. Он показывает высокий уровень игры, выиграл чемпионат Португалии и находится в хорошей форме. Для нас очень важен опыт лидеров в команде. В сборной есть футболисты, которые не ограничиваются словами, а подтверждают свой статус на поле. Это касается Алиссона, Каземиро, Маркиньоса, Рафиньи и других игроков. Их присутствие делает команду сильнее.