Анчелотти заявил, что рассчитывает на 41-летнего Тиаго Силву на ЧМ-2026

вчера, 19:58

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на защитника «Порту» Тиаго Силву на предстоящем чемпионате мира. Действующее соглашение 41-летнего футболиста с португальским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Да, мы рассчитываем на Тиаго Силву. Он показывает высокий уровень игры, выиграл чемпионат Португалии и находится в хорошей форме. Для нас очень важен опыт лидеров в команде. В сборной есть футболисты, которые не ограничиваются словами, а подтверждают свой статус на поле. Это касается Алиссона, Каземиро, Маркиньоса, Рафиньи и других игроков. Их присутствие делает команду сильнее.

Валерыч
вчера в 20:48
Анчелотти знает что говорит. Такой мастер как Тиаго Силву и в 41 год может принести пользу.
BoldBet
вчера в 20:03
Тиаго Силва — настоящий ветеран и лидер, его опыт и стабильность очень ценны для сборной. Особенно в таком важном турнире, как чемпионат мира, наличие игроков с проверенной боевой подготовкой даст команде дополнительную уверенность. А усилия таких игроков, как Алиссон, Каземиро и Маркиньос, действительно создают крепкую основу для успеха. Впереди у сборной Бразилии большие надежды!
shur
вчера в 20:03, ред.
....а мы на тебя, дорогой наш Папа Карло! HELP to Madrid !!!!!!
Гость
