В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном возвращении Шварца

Генеральный директор «Динамо» ответил на вопрос, может ли снова возглавить московский клуб.

Насколько верна информация об интересе «Динамо» к Сандро Шварцу? Она не верна.

Задачи и планы на следующий сезон? По итогам сезона состоится совет директоров. На нем будут подведены итоги и приняты основные спортивные решения, в том числе по тренерскому штабу. Там же рассмотрим трансферный план на летнюю кампанию. Исходя из всех этих предпосылок будет поставлена задача на новый сезон.