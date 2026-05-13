В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном возвращении Шварца

вчера, 20:10

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, может ли Сандро Шварц снова возглавить московский клуб.

Насколько верна информация об интересе «Динамо» к Сандро Шварцу? Она не верна.

Задачи и планы на следующий сезон? По итогам сезона состоится совет директоров. На нем будут подведены итоги и приняты основные спортивные решения, в том числе по тренерскому штабу. Там же рассмотрим трансферный план на летнюю кампанию. Исходя из всех этих предпосылок будет поставлена задача на новый сезон.

shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:03
...Тот кто гонит пиво,тьфу ты, варит,своевременно прочитал нужную для ответа сказку!
баск
вчера в 21:03, ред.
В тексте заметки помарка- с зимы 25/26 Сандро Шварц не является ГТ НЙРедБулл, его 2-х летний контракт закончился и не был продлён, сейчас он свободен.
НЙРедБулл никогда не продлевает контракты с тренерами и вообще не держит тренеров подолгу.

За 30 лет существования клуба его возглавляли 20 тренеров, дольше всех (3 сезона)- Герхард Штрубер, много лет вращающийся в системе РедБулл, в основном в Зальцбурге. В эти три сезона НЙРедБулл ни разу не преодолел первый раунд плей-офф кубка МЛС.

Что касается Шварца, то его результат в этом клубе получше многих- в сезоне 23/24 он вывел команду в финал кубка МЛС, получив результат, которого до него добивался только колумбиец Хуан Карлос Осорио, тоже отработавший в клубе лишь 2 сезона.

Особенно учитывая, Что Шварц довёл НЙРБ до этого финала, имея в своём
распоряжении 18-ю команду в МЛС по стоимости состава.

Ну, а Пивоваров изрядно лукавит..)
Руководство ФК Динамо, и сам Пал Константиныч в том числе, отнюдь не прочь снова поработать со Шварцем, но до окончания СВО это нереально и такое желание выглядит скорее экзистенциальной мечтой, чем реальной перспективой..)
particular
вчера в 20:29
Сказал как отрезал... Пояснения логичные и последовательные...
BoldBet
вчера в 20:19
Спасибо за разъяснения от генерального директора! Видно, что руководство «Динамо» подходит к вопросам профессионально и не торопится с громкими заявлениями. Радует, что клуб не поддается слухам и строит свои планы взвешенно — сначала подведение итогов, потом конкретные решения. Будем ждать новостей после совета директоров и надеяться, что в новом сезоне команда порадует болельщиков как результатами, так и качественной работой тренерского штаба.
k8m9xkru3xe7
вчера в 20:15
Похоже это не слухи, а истина.
