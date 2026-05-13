В «Динамо» отреагировали на слухи о возможном возвращении Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, может ли Сандро Шварц снова возглавить московский клуб.
Насколько верна информация об интересе «Динамо» к Сандро Шварцу? Она не верна.
Задачи и планы на следующий сезон? По итогам сезона состоится совет директоров. На нем будут подведены итоги и приняты основные спортивные решения, в том числе по тренерскому штабу. Там же рассмотрим трансферный план на летнюю кампанию. Исходя из всех этих предпосылок будет поставлена задача на новый сезон.
НЙРедБулл никогда не продлевает контракты с тренерами и вообще не держит тренеров подолгу.
За 30 лет существования клуба его возглавляли 20 тренеров, дольше всех (3 сезона)- Герхард Штрубер, много лет вращающийся в системе РедБулл, в основном в Зальцбурге. В эти три сезона НЙРедБулл ни разу не преодолел первый раунд плей-офф кубка МЛС.
Что касается Шварца, то его результат в этом клубе получше многих- в сезоне 23/24 он вывел команду в финал кубка МЛС, получив результат, которого до него добивался только колумбиец Хуан Карлос Осорио, тоже отработавший в клубе лишь 2 сезона.
Особенно учитывая, Что Шварц довёл НЙРБ до этого финала, имея в своём
распоряжении 18-ю команду в МЛС по стоимости состава.
Ну, а Пивоваров изрядно лукавит..)
Руководство ФК Динамо, и сам Пал Константиныч в том числе, отнюдь не прочь снова поработать со Шварцем, но до окончания СВО это нереально и такое желание выглядит скорее экзистенциальной мечтой, чем реальной перспективой..)