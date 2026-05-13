«Лион» рискует лишиться места в еврокубках из-за финансовых нарушений

вчера, 20:49

«Лион» может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА и пропустить следующий еврокубковый сезон. По данным источника, клуб нарушил условия соглашения по финансовому фэйр-плей, подписанного прошлым летом.

Невыполнение финансовых обязательств может привести к отстранению команды от международных турниров. В таком случае спортивные результаты «Лиона» не будут учитываться, а его место в еврокубках получит другой клуб Лиги 1.

На вакантную путевку могут претендовать «Марсель» и «Ренн». Именно эти команды рассматриваются среди основных кандидатов на участие в еврокубках в случае отстранения «Лиона».