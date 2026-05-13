Дисквалификации и санкции. Франция. Лига 1 2025/2026

«Лион» рискует лишиться места в еврокубках из-за финансовых нарушений

вчера, 20:49

«Лион» может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА и пропустить следующий еврокубковый сезон. По данным источника, клуб нарушил условия соглашения по финансовому фэйр-плей, подписанного прошлым летом.

Невыполнение финансовых обязательств может привести к отстранению команды от международных турниров. В таком случае спортивные результаты «Лиона» не будут учитываться, а его место в еврокубках получит другой клуб Лиги 1.

На вакантную путевку могут претендовать «Марсель» и «Ренн». Именно эти команды рассматриваются среди основных кандидатов на участие в еврокубках в случае отстранения «Лиона».

Лион
Перевод с thesun.co.uk
lazzioll
вчера в 20:56
а че всмысле? нельзя разве подать апелляцию и пока ее будут рассматривать 17 лет как у Манчестер Сити спокойно играть и даже выигрывать, зная что никто ее никогда не рассмотрит. а стоп, это же не эль-арабель клубешник. в Европейском футболе только арабским шейхам так можно. какая смешная и ужасная закономерность
вчера в 20:53
Это очень печальные новости для болельщиков «Лиона». Финансовый фэйр-плей уже не раз становился причиной санкций для европейских клубов, но обидно видеть, что один из топ-клубов Франции оказался в такой ситуации. С другой стороны, правила есть правила, и их должны соблюдать все.

Если «Лион» действительно отстранят, то борьба между «Марселем» и «Ренном» за место в еврокубках обещает быть жаркой. Интересно, какой из клубов сможет воспользоваться этим шансом – оба достойны, но жаль, что такой возможностью они получают не по спортивному принципу, а из-за чужих проблем.

Будем следить за развитием ситуации и надеяться, что подобные случаи в будущем будут исключением, а не правилом.
Гость
