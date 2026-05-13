«Лион» рискует лишиться места в еврокубках из-за финансовых нарушений

«Лион» может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА и пропустить следующий еврокубковый сезон. По данным источника, клуб нарушил условия соглашения по финансовому фэйр-плей, подписанного прошлым летом.
Невыполнение финансовых обязательств может привести к отстранению команды от международных турниров. В таком случае спортивные результаты «Лиона» не будут учитываться, а его место в еврокубках получит другой клуб Лиги 1.
На вакантную путевку могут претендовать «Марсель» и «Ренн». Именно эти команды рассматриваются среди основных кандидатов на участие в еврокубках в случае отстранения «Лиона».
Если «Лион» действительно отстранят, то борьба между «Марселем» и «Ренном» за место в еврокубках обещает быть жаркой. Интересно, какой из клубов сможет воспользоваться этим шансом – оба достойны, но жаль, что такой возможностью они получают не по спортивному принципу, а из-за чужих проблем.
Будем следить за развитием ситуации и надеяться, что подобные случаи в будущем будут исключением, а не правилом.