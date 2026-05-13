Франция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ готов включить двух игроков в переговоры по трансферу Альвареса

вчера, 21:22

ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике одобрил кандидатуру аргентинца и считает его одной из приоритетных целей.

Сумма возможной сделки может превысить 100 млн евро. ПСЖ намерен снизить расходы путем включения в трансфер Ли Канджина и Гонсалу Рамуша.

В «Атлетико» интересуются обоими игроками, но рассчитывают сохранить Альвареса. Окончательное решение будет зависеть от позиции самого нападающего.

fifa77707
вчера в 23:45
а вот вопрос , вместо кого он будет играть в нападении ? Дембеле очень хорошо смотрится в роли центрального
shur
вчера в 23:30
...всё может быть! "Дрова рубят,щепки летят!" -французкая поговорка".......!
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:37
Я уж думал-Батракова и Кисляка)
Nenash
вчера в 21:39
Хороший вариант для Альвареса. Но заиграет ли он там среди дровосеков местных?..
Groboyd
вчера в 21:34
По мне, такие днари как кореец и португалец не нужны Атлетико.
BoldBet
вчера в 21:28
Интересный возможный ход от ПСЖ! После ухода Мбаппе клубу явно нужен новый лидер атаки, и Хулиан Альварес как раз отвечает этим требованиям — молодой, универсальный и уже опытный на высоком уровне. Включение Ли Канджина и Гонсалу Рамуша в сделку выглядит разумно: для «Атлетико» это шанс укрепить сразу две позиции, а ПСЖ — снизить трансферные издержки.

Вопрос только, захочет ли сам Альварес менять клуб через год после перехода в «Атлетико», где только начал раскрываться? Переезд в Париж — соблазнительный вариант, но в Мадриде ему доверяют и строят вокруг него игру. Все зависит от его амбиций, желания быть в центре нового проекта или продолжать прогрессировать под руководством Симеоне.

В любом случае, трансферное лето обещает быть жарким!
Гость
