ПСЖ готов включить двух игроков в переговоры по трансферу Альвареса

ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Главный тренер парижского клуба Луис Энрике одобрил кандидатуру аргентинца и считает его одной из приоритетных целей.
Сумма возможной сделки может превысить 100 млн евро. ПСЖ намерен снизить расходы путем включения в трансфер Ли Канджина и Гонсалу Рамуша.
В «Атлетико» интересуются обоими игроками, но рассчитывают сохранить Альвареса. Окончательное решение будет зависеть от позиции самого нападающего.
Вопрос только, захочет ли сам Альварес менять клуб через год после перехода в «Атлетико», где только начал раскрываться? Переезд в Париж — соблазнительный вариант, но в Мадриде ему доверяют и строят вокруг него игру. Все зависит от его амбиций, желания быть в центре нового проекта или продолжать прогрессировать под руководством Симеоне.
В любом случае, трансферное лето обещает быть жарким!