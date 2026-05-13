«Зенит» и ЦСКА претендуют на 18-летнего хавбека Зе Лукаса из «Спорт Ресифи»

18-летний полузащитник «Спорт Ресифи» Зе Лукас интересен трем клубам РПЛ. В числе главных претендентов на хавбека называются «Зенит» и ЦСКА.
Главным препятствием для трансфера может стать финансовый вопрос. «Спорт Ресифи» оценивает футболиста в 8–10 млн евро.
В текущем сезоне Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B. Полузащитник также регулярно вызывается в юношеские сборные Бразилии.
Вызовы в юношеские сборные — хороший знак, но цена в 8–10 млн евро для игрока без опыта в топ-лиге выглядит довольно высоко. Возможно, «Спорт Ресифи» просто хочет по максимуму заработать на молодом хавбеке.
Будет любопытно узнать, кто из российских клубов готов рискнуть и сделать крупную ставку на Зе Лукаса. А вдруг он станет настоящим открытием для РПЛ?