«Зенит» и ЦСКА претендуют на 18-летнего хавбека Зе Лукаса из «Спорт Ресифи»

вчера, 21:34

18-летний полузащитник «Спорт Ресифи» Зе Лукас интересен трем клубам РПЛ. В числе главных претендентов на хавбека называются «Зенит» и ЦСКА.

Главным препятствием для трансфера может стать финансовый вопрос. «Спорт Ресифи» оценивает футболиста в 8–10 млн евро.

В текущем сезоне Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B. Полузащитник также регулярно вызывается в юношеские сборные Бразилии.

shur
вчера в 23:40
....так это в "ЦСКА" допризывник!!! Хотя опять бразил, а это в "Зеню",
там местное гетто в расцвете! =)) Молодой а сколько шансов!!!
BoldBet
вчера в 21:54
Очень интересно наблюдать, как молодые бразильские таланты все чаще попадают в сферу интересов клубов РПЛ! Зе Лукас пока провёл лишь 7 матчей во втором дивизионе, но, судя по интересу «Зенита» и ЦСКА, в нём видят большой потенциал.
Вызовы в юношеские сборные — хороший знак, но цена в 8–10 млн евро для игрока без опыта в топ-лиге выглядит довольно высоко. Возможно, «Спорт Ресифи» просто хочет по максимуму заработать на молодом хавбеке.

Будет любопытно узнать, кто из российских клубов готов рискнуть и сделать крупную ставку на Зе Лукаса. А вдруг он станет настоящим открытием для РПЛ?
Гость
