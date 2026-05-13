«Зенит» и ЦСКА претендуют на 18-летнего хавбека Зе Лукаса из «Спорт Ресифи»

1778697250

вчера, 21:34

18-летний полузащитник «Спорт Ресифи» интересен трем клубам РПЛ . В числе главных претендентов на хавбека называются «Зенит» и ЦСКА .

Главным препятствием для трансфера может стать финансовый вопрос. «Спорт Ресифи» оценивает футболиста в 8–10 млн евро.

В текущем сезоне Зе Лукас провел 7 матчей в бразильской Серии B. Полузащитник также регулярно вызывается в юношеские сборные Бразилии.