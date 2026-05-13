Хаби Алонсо сожалеет о том, что согласился тренировать «Реал»

Хаби Алонсо сожалеет о том, что возглавил «Реал».
Наставник рассказал своему близкому окружению, что согласие на работу в мадридском клубе было ошибкой с его стороны. Он заявил, что больше никогда не повторит подобное.
Это выглядит как классическая детсадовская сцена:
— «Ты уволен».
— «А я сам не хотел!»
Весь этот пафос про «ошибка», «никогда больше» звучит особенно комично на фоне того, что в «Реале» тренеров убирают быстрее, чем некоторые успевают распаковать коробки в кабинете. А ведь начиналось с рассказов про «нового футбольного философа», «второго Гвардиолу», «идеального наследника Анчелотти».
А в итоге хватило первого серьёзного давления, чтобы вся эта аура великого тактика рассыпалась как дешёвый гипс. Да и тактика то не было никакого, я уж не говорю о стратеге.
И теперь вместо признания очевидного начинается театральная постановка:
«Я сам всё понял… я больше не повторю этой ошибки…» Конечно. Очень удобно говорить такое, когда показали на дверь.
«Реал» — не место для обидчивых романтиков, которые после первых проблем начинают исповедоваться своему окружению. Там либо держат удар, либо потом рассказывают журналистам, как «не очень-то и хотелось».
И, слава тебе, Господи, что избавились! Пардон, за возможно излишнюю резкость...
Спасибо, Дружище, я посмеялся от души!!!))) Я видел почти все игры Байера при Алонсо, и просто поражался однотипности и однообразию его футбола. Как для примитивного Байера- это было нормально, гонять по полю дешевок леверкузенских. Но когда после Величайшего из Тренеров он замахнулся на Реал, я сразу задался вопросом- в какой футбол будет играть Реал- в футбол Байера, прессингующий и интенсивный? И тут же ответил- Не будут, элитные мадридцы работать на поле, они хотят играть и созидать!!! Тренер без должного образования и практики не может превзойти самого себя, тем более, если у него такая простецкая стратегия и примитивная футбольная философия... На моей памяти, только Лобан сразу взлетел с киевским Динамо, после Днепра. Но и он, тоже, прежде, чем принять предложение от В.В.Щербицкого возглавить Динамо, сразу сказал: "Взяться, возьмусь. Но ничего не обещаю"... А тут, сразу Реал, после дешевого Бундеса......................................