Испания. Примера 2025/2026

Хаби Алонсо сожалеет о том, что согласился тренировать «Реал»

вчера, 21:36

Наставник рассказал своему близкому окружению, что согласие на работу в мадридском клубе было ошибкой с его стороны. Он заявил, что больше никогда не повторит подобное.

Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:31
Охотно верю.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:30
Сейчас Чемпионшип сильнее РПЛ, как и ряд высших лиг вне Топ-5.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:28
Герман, у тебя, как всегда и везде, к футболу- Академический, Научный подход!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, и еще раз, Браво, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Да, конечно. На счет уровня лиг. Днепр и вся советская 1-я лига действительно были системой с высокой конкуренцией, глубиной школ и сильной физической подготовкой. Там было меньше разрыва между «топом» и «середняками»...Касательно самого Лобановского — у В.В. была единая, жёсткая система, и он нормально перенёс её из Днепра в Динамо Киев без «перестройки философии». И да — он реально вырос из идей Маслова, просто довёл их до более системного и научного уровня. Я бы сформулировал так:
советская школа + Маслов = база, Лобановский = развитие и масштабирование. Он всё-таки не продолжение Маслова один-в-один, а уже следующий уровень этой школы.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:52
Это конечно монтаж, но как ИСКУСНО сделанный!!!!!!! Ну и конечно стихи, как всегда Великолепны, и как всегда, Санёк, ты во-время и кстати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49
...Была одна единая Страна!
Задачи все решались полюбовно,
Вдруг ветер перемен подул,
Нет той страны и даже не всё ровно!!!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:48, ред.
Но, Герман, будем откровенны, что, тогдашняя 1-я лига советского футбола, была гораздо выше нынешней РПЛ, или, как минимум не хуже. И в случае с Лобановским, есть один момент. Лобану не надо было перестраиваться в Киеве после Днепра, потому что, тот же стиль игры, который Лобан проповедовал в Днепропетровске, он с успехом перенес в Киев, где его футбол приняли- футбол атлетичный u силовой. Но главное, то, что Лобановский многое позаимствовал у своего бывшего тренера- Великого В.А.Маслова!!!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:40
Именно простецкая и примитивная!...
А великий тренер, Валерий Васильевич Лобановский, действительно стал редким примером резкого взлёта с Днепр в Динамо Киев — но даже там это был не прыжок «из ниоткуда», а результат уже сформированной школы, идей и времени в Днепре. И фраза «ничего не обещаю» как раз про понимание масштаба задачи, а не про неуверенность.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:37
Но, для полной ясности, я скажу так: шварц и Личка- с этими давно всё ясно. С Алонсо сложней. Он в прошлом- великолепный футболист, помню его длинные передачи, его видение поля и тп. Но как тренер- он еще не состоялся для такого Грандиозного Клуба как Реал. Возможно, через какое-то время, он повзрослеет как тренер и примет правильное решение, но не сейчас. Не зря, Маттеус, перед отъездом в Реал, отговаривал Алонсо и советовал ему еще пару лет поработать в Германии...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:31
Вот это СУПЕР!!!!!!! Как я сам, до этого не догадался?! Ну конечно, а я то думаю, кого мне не хватает для полного счастья?!
Спасибо, Вы мне очень помогли!!!!!!!)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:27
Можно сделать тримувират с Марцелом Личкой - тогда порадуют Вас и не только интересным миксом персоналий и соответствующим футбольным зрелищем.
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:19
Доброй ночи!
Думаю, что да. По тренерскому интеллекту они похожи, вполне могут гармонично дополнять друг друга...)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Как думаете, Хаби Алонсо и Сандро Шварц сработались бы?
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 23:00
Приветствую, Герман!!!
Спасибо, Дружище, я посмеялся от души!!!))) Я видел почти все игры Байера при Алонсо, и просто поражался однотипности и однообразию его футбола. Как для примитивного Байера- это было нормально, гонять по полю дешевок леверкузенских. Но когда после Величайшего из Тренеров он замахнулся на Реал, я сразу задался вопросом- в какой футбол будет играть Реал- в футбол Байера, прессингующий и интенсивный? И тут же ответил- Не будут, элитные мадридцы работать на поле, они хотят играть и созидать!!! Тренер без должного образования и практики не может превзойти самого себя, тем более, если у него такая простецкая стратегия и примитивная футбольная философия... На моей памяти, только Лобан сразу взлетел с киевским Динамо, после Днепра. Но и он, тоже, прежде, чем принять предложение от В.В.Щербицкого возглавить Динамо, сразу сказал: "Взяться, возьмусь. Но ничего не обещаю"... А тут, сразу Реал, после дешевого Бундеса......................................
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
100%! Ну, правда... Добрый вечер, Виктор! Самое смешное во всей этой истории — это попытка сделать вид, будто Хаби сам «разочаровался» и «сожалеет». Да кого вы, любезный, "тренер" пытаетесь обмануть? Вас просто вышвырнули раньше, чем вы наверняка ожидали
Это выглядит как классическая детсадовская сцена:
— «Ты уволен».
— «А я сам не хотел!»
Весь этот пафос про «ошибка», «никогда больше» звучит особенно комично на фоне того, что в «Реале» тренеров убирают быстрее, чем некоторые успевают распаковать коробки в кабинете. А ведь начиналось с рассказов про «нового футбольного философа», «второго Гвардиолу», «идеального наследника Анчелотти».
А в итоге хватило первого серьёзного давления, чтобы вся эта аура великого тактика рассыпалась как дешёвый гипс. Да и тактика то не было никакого, я уж не говорю о стратеге.
И теперь вместо признания очевидного начинается театральная постановка:
«Я сам всё понял… я больше не повторю этой ошибки…» Конечно. Очень удобно говорить такое, когда показали на дверь.
«Реал» — не место для обидчивых романтиков, которые после первых проблем начинают исповедоваться своему окружению. Там либо держат удар, либо потом рассказывают журналистам, как «не очень-то и хотелось».
И, слава тебе, Господи, что избавились! Пардон, за возможно излишнюю резкость...
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:43
Очень точное определение, и Мудрое!!!
Сейчас конечно повылазят все те, кто пророчил Алонсо светлое будущее в Реале, в качестве тренера, начнут во всём винить Переса и тд и тп. Перес конечно вuноват больше всех, но только в двух вещах- в увольнении Анчелотти и приглашении Алонсо..............................................
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Рад приветствовать! У меня сын точно также говорит после звонка кл, руководителя , - я больше так не буду)))
Аха хах)))
А так , после неудачи Хаби всё же решил кинуть камень в огород, после стольких лет службы клубу. Вместо преданности, это называется предательство. Мог бы ничего не комментировать
Артур Шатапов
вчера в 22:33
Хаби ты не виноват, старина перес сумасшедший идиот, деду нужен тот, кто будет его слушать, тут только ждать пока он на пенсию уйдёт. Не дай бог он Рауля поставит на новый сезон, не надо моему любимому игроку, а ныне тренеру сразу ломать карьеру тренерскую, его время еще придёт) Ну а арбелоа уже минус карьера) Хаби ждём в ливерпуле вместо лысого и я прям надеюсь что их судьба встретит с реалом в след сезоне
Capral
Capral ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:22
Приветствую!!!
Его слова больше напоминают ребенка пришедшего со школы, с очередной двойкой, типа: "простите, я больше так не буду...")))
goalaktika
goalaktika ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
Класс)) 👍
goalaktika
вчера в 22:18
Пошла жара)
tf934vm6t8ny
вчера в 22:09
У любого тренера будут падения, никто этого не избежал, просто кто-то их минимум допускает, а кто-то регулярно
Capral
Capral ответ BoldBet (раскрыть)
вчера в 22:06
    BoldBet
    вчера в 21:53
    Очень неожиданно услышать такое признание от Хаби Алонсо. Не каждому тренеру удаётся честно признать свою ошибку, особенно если речь идёт о таком большом клубе, как «Реал». Видимо, давление и внутренние проблемы оказались куда серьёзнее, чем казалось со стороны. Надеюсь, этот опыт сделает Хаби только сильнее как специалиста. Главное — делать выводы и двигаться дальше!
    Capral
    вчера в 21:49, ред.
      ABir
      вчера в 21:46
      Жалеть надо о том, что не сделал, а не о том, что сделал. Любой шаг - это бесценный опыт для его будущей тренерской карьеры.
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 21:45
      Со всяким случаются подобные ошибки. Зато денег заработал...
