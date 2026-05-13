Лукас Торрейра подвергся нападению в торговом центре Стамбула

вчера, 22:33

В Стамбуле напали на полузащитника «Галатасарая» Лукаса Торрейру. Инцидент произошел вечером 12 мая в одном из торговых центров.

По данным источника, к 30-летнему футболисту подошел мужчина и ударил его по лицу. В ситуацию вмешался личный водитель Торрейры, после чего нападавший попытался скрыться на такси, но был задержан полицией.

Во время допроса мужчина заявил, что отследил футболиста по публикациям в соцсетях. Причиной нападения он назвал ревность.

Торрейра сообщил полиции, что девушка, из-за которой произошел конфликт, состоит с ним в отношениях, а ранее суд запретил нападавшему приближаться к ней.

4mjywx5bzzec
сегодня в 04:55
А нечего шляться по торговым центрам. Через интернет надо закупаться.
BoldBet
вчера в 23:24
Очень неприятная и тревожная ситуация. Хорошо, что полиция сработала оперативно и задержала нападавшего. В очередной раз видно, как важно быть осторожным с публикациями в соцсетях — даже публичные люди могут стать жертвами из-за чрезмерной открытости. Желаю Лукас Торрейре скорейшего восстановления и пусть такие истории больше не повторяются.
Варвар7
вчера в 23:10
Примечательно , что нападавшего турка зовут Йылдырыма и по нему "плачет" тюрьма...)
