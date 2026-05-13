LFP утвердила результат матча с «Бастией», «Ле-Ман» вышел в Лигу 1

вчера, 23:33
БастияЛоготип футбольный клуб Бастия0 : 2Логотип футбольный клуб Ле МанЛе МанМатч прерван

Дисциплинарная комиссия LFP утвердила итоговый счет матча Лиги 2 между «Бастией» и «Ле-Маном», сообщает пресс-служба организации.

Встреча, прошедшая 9 мая в Бастии, была остановлена в компенсированное время после беспорядков на трибунах. При счете 2:0 в пользу гостей болельщики хозяев начали бросать на поле посторонние предметы и петарды.

По итогам расследования LFP решила зафиксировать результат, который был на табло на момент остановки игры. Благодаря этой победе «Ле-Ман» обеспечил себе возвращение в Лигу 1 спустя 16 лет.

youtomee
сегодня в 00:38
Все правильно, если уже шло дополнительное время второго тайма, тут других решений и не могло быть.
Гость
