Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

ПСЖ победил «Ланс» и в 14-й раз стал чемпионом Франции

вчера, 23:56
ЛансЛоготип футбольный клуб Ланс0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ланс» уступил «Пари Сен-Жермен» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 (0:2).

На 29-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, а на 90+4-й минуте Ибрагим Мбайе удвоил преимущество гостей.

Благодаря этой победе ПСЖ досрочно оформил чемпионство во Франции. За тур до конца сезона парижский клуб набрал 76 очков и опережает идущий вторым «Ланс» на 9 баллов.

Для ПСЖ этот титул стал 14-м в истории Лиги 1. Российский вратарь Матвей Сафонов второй раз подряд стал чемпионом Франции в составе парижского клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт lefigaro.fr
«Интер» обыграл «Лацио» и выиграл Кубок Италии
Вчера, 23:55
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии
Вчера, 23:55
«Саутгемптон» сыграет с «Халл Сити» в финале плей-офф Чемпионшипа
Вчера, 08:21
«Атлетико» в гостях обыграл «Осасуну»
Вчера, 00:31
«Аль-Наср» не смог досрочно стать чемпионом, сыграв вничью с «Аль-Хилялем»
12 мая
«Краснодар» проиграл «Динамо». «Зенит» остался лидером РПЛ за тур до конца
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:45, ред.
Это который не попал недавно в символическую сборную Лиги-1?)))
youtomee
youtomee
сегодня в 01:18
Какая же интересная лига 1...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:00
в 60-70х таким был Сент-Этьен, в 00-х Лион почти все кубки десятилетия забрал. с 13 по 26год ПСЖ почти все забирает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:08
Мотю с очередным трофеем!
shur
shur
сегодня в 00:06
...Кто бы сомневался, впереди финал Лиги !!!
...Париж сегодня золотой!
Но у финала Лиги путь иной!
Сегодня "Ланца" обыграл,
Но "Арсенал" ещё не пал!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:01
Кварацхелия приносит ПСЖ чемпионство!!!
Capral
Capral
сегодня в 00:00
У Ланса финал через неделю, имели они ввиду, твоё чемпионство...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 