ПСЖ победил «Ланс» и в 14-й раз стал чемпионом Франции

«Ланс» уступил «Пари Сен-Жермен» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 (0:2).

На 29-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, а на 90+4-й минуте Ибрагим Мбайе удвоил преимущество гостей.

Благодаря этой победе ПСЖ досрочно оформил чемпионство во Франции. За тур до конца сезона парижский клуб набрал 76 очков и опережает идущий вторым «Ланс» на 9 баллов.