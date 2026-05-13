ПСЖ победил «Ланс» и в 14-й раз стал чемпионом Франции

«Ланс» уступил «Пари Сен-Жермен» в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 (0:2).
На 29-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, а на 90+4-й минуте Ибрагим Мбайе удвоил преимущество гостей.
Благодаря этой победе ПСЖ досрочно оформил чемпионство во Франции. За тур до конца сезона парижский клуб набрал 76 очков и опережает идущий вторым «Ланс» на 9 баллов.
Для ПСЖ этот титул стал 14-м в истории Лиги 1. Российский вратарь Матвей Сафонов второй раз подряд стал чемпионом Франции в составе парижского клуба.
...Париж сегодня золотой!
Но у финала Лиги путь иной!
Сегодня "Ланца" обыграл,
Но "Арсенал" ещё не пал!!!!!!