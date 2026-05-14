Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Андрей Лунёв прокомментировал выход «Зенита» на первое место в РПЛ

сегодня, 00:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал смену лидера в РПЛ после матча 29-го тура с «Краснодаром» (2:1). Победа «бело-голубых» позволила бывшему клубу голкипера, «Зениту», выйти на первое место в турнирной таблице.

Я полностью сосредоточен на выступлениях «Динамо». Если чемпионат выигрывает не наша команда, то для меня не имеет значения, кто берет золото. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли порадовать болельщиков.

Перед заключительными матчами «быки» с 63 очками занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кристофер Ву назвал самого сложного соперника среди нападающих РПЛ
Вчера, 22:52
Генич предложил ЦСКА назначить тренером Рахимова
Вчера, 17:51
Генич рассказал, почему Шварц не вернётся в Россию
Вчера, 17:25
Ерохин: «Соболев со своей задачей справляется»
Вчера, 11:27
Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»
12 мая
Кристофер Ву сравнил «Спартак» с «Марселем»
12 мая
Все комментарии
4wgje24vybvr
4wgje24vybvr
сегодня в 05:25
И ласково погладил после этих слов свою банковскую карту
Mangur
Mangur
сегодня в 01:09
Динамо играло как Динамо не сдавая игры.Браво.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 