Андрей Лунёв прокомментировал выход «Зенита» на первое место в РПЛ
Вратарь «Динамо» прокомментировал смену лидера в РПЛ после матча 29-го тура с «Краснодаром» (2:1). Победа «бело-голубых» позволила бывшему клубу голкипера, «Зениту», выйти на первое место в турнирной таблице.
Я полностью сосредоточен на выступлениях «Динамо». Если чемпионат выигрывает не наша команда, то для меня не имеет значения, кто берет золото. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли порадовать болельщиков.
Перед заключительными матчами «быки» с 63 очками занимают вторую строчку, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.
