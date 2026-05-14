Перес рассказал, было ли назначение Хаби Алонсо в «Реал» ошибкой

сегодня, 00:40

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, считает ли он, что было ошибкой назначение Хаби Алонсо на должность главного тренера мадридского клуба.

Было ли назначение Хаби Алонсо ошибкой? Нет. Это обстоятельства. Мы не провели предсезонную подготовку. Когда вы не проводите предсезонку, команда физически рушится. Мы думали, что смена тренера может решить эту проблему, но улучшение продлилось недолго, прежде чем команда снова провалилась.

CCCP1922
сегодня в 05:03
Собственные ошибки не хочет признавать
Nenash
сегодня в 01:02
У Алонсо другое мнение.. ☝️😄
Capral
сегодня в 00:58
Старый маразмат противоречит сам себе. Ну так если ты знал, что команда твоя не готова по разным причинам, то какого хрена, ты зовёшь мало опытного тренера, заранее понимая, что с этими проблемами он не справится?!
Сначала, ты увольняешь Гениального Тренера, только за один провальный сезон, а потом делаешь еще одну непростительную ошибку и приглашаешь Алонсо- с его примитивным и силовым футболом. Какой же ты Н/Х руководитель?!
