Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Данила Козлов: «С Челестини мы виделись чаще, чем со своими семьями»

вчера, 09:48

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов оценил работу экс-наставника клуба Фабио Челестини во главе «армейцев».

С Фабио получился не тот результат, который мы хотели, не та игра, которую мы хотели поставить. Его идеи, его отношение к команде были очень хорошими. Было грустно, что в связи с нашими результатами ему пришлось покинуть ЦСКА. Все двигаются дальше, и очень надеюсь, что это пойдет на пользу и нам, и ему.

Прощание с ним было трогательным? Конечно. Мы виделись каждый день, даже чаще, чем со своими семьями. Все друг в друга верят, но когда что‑то не получается, надо что‑то менять.

Подписывайся в ВК
Все новости
Андрей Лунёв прокомментировал выход «Зенита» на первое место в РПЛ
Вчера, 00:39
Кристофер Ву назвал самого сложного соперника среди нападающих РПЛ
13 мая
Генич предложил ЦСКА назначить тренером Рахимова
13 мая
Генич рассказал, почему Шварц не вернётся в Россию
13 мая
Ерохин: «Соболев со своей задачей справляется»
13 мая
Канчельскис: «Переведите РПЛ на „весна-осень“ и дайте „Спартаку“ медали»
12 мая
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:29
Нет результатов, прощай тренер ))).
474kzt5bnhu4
474kzt5bnhu4
вчера в 11:28
Теперь пытка перманентным лицезрением этой не отягощённой печатью интеллекта хари для вас закончилась
n6w5xvtqk38c
n6w5xvtqk38c
вчера в 11:01
Не такой тренер нужен ЦСКА, однозначно.
ep54x488234a
ep54x488234a
вчера в 10:43
Работу тренера оценивают по месту в турнирной таблицы, хуже работал только Карпин.
34nzzym72jp8
34nzzym72jp8
вчера в 10:08
В лицо улыбались, а как отвернется - плевались.
112910415
112910415
вчера в 09:54
слишком много было Челестини ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 