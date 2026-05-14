Данила Козлов: «С Челестини мы виделись чаще, чем со своими семьями»

Полузащитник ЦСКА оценил работу экс-наставника клуба во главе «армейцев».

С Фабио получился не тот результат, который мы хотели, не та игра, которую мы хотели поставить. Его идеи, его отношение к команде были очень хорошими. Было грустно, что в связи с нашими результатами ему пришлось покинуть ЦСКА . Все двигаются дальше, и очень надеюсь, что это пойдет на пользу и нам, и ему.

Прощание с ним было трогательным? Конечно. Мы виделись каждый день, даже чаще, чем со своими семьями. Все друг в друга верят, но когда что‑то не получается, надо что‑то менять.