В РУСАДА объяснили причину частой проверки игроков «Спартака» в апреле

Генеральный директор Российского антидопингового агентства ( РУСАДА ) Вероника Логинова рассказал, с чем связана частая проверка игроков «Спартака» в апреле.

Как вы заметили, РУСАДА — максимально открытая организация с точки зрения публикаций информаций о проведенных тестированиях. На нашем сайте мы регулярно публикуем всю необходимую информацию, с которой могут ознакомиться все желающие. Это отличная практика и пример для многих других организаций. В разные периоды времени можно увидеть, что РУСАДА делает акцент на той или иной команде, на тех или иных видах спорта. Это ни о чем не говорит. Это работа отдела планирования, который занимается тем, что, исходя из разных критериев и данных, планирует тестирования в отношении спортсменов.