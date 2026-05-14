В РУСАДА объяснили причину частой проверки игроков «Спартака» в апреле

вчера, 10:03

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказал, с чем связана частая проверка игроков «Спартака» в апреле.

Как вы заметили, РУСАДА — максимально открытая организация с точки зрения публикаций информаций о проведенных тестированиях. На нашем сайте мы регулярно публикуем всю необходимую информацию, с которой могут ознакомиться все желающие. Это отличная практика и пример для многих других организаций. В разные периоды времени можно увидеть, что РУСАДА делает акцент на той или иной команде, на тех или иных видах спорта. Это ни о чем не говорит. Это работа отдела планирования, который занимается тем, что, исходя из разных критериев и данных, планирует тестирования в отношении спортсменов.

Источник: matchtv.ru Фото: ФК Спартак
112910415
вчера в 11:15
к Кахигао надо присмотреться ! )
Futurista
вчера в 11:10
"Давай, начальник, проверяй...давай, разбирайся" )...
Ангел неБесГрешен ответ 36dz7jvp92mw (раскрыть)
вчера в 11:08
Полностью поддерживаю. Причём тогда лопала вся команда, а попался лишь один. Его и сделали крайним. Сейчас это Theболотный...
Владимир_Спартак
вчера в 11:06, ред.
Правильно Спартак чаще проверяли... , но не зенит же ...))) у него очередное столетие , а празник портить им себе дороже ..)
36dz7jvp92mw
вчера в 10:45
Чаще проверяют тех, кто уже однажды замарался, Титов знает.
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:29, ред.
Тогда надо и тренера проверить, особенно тщательно, руководство можно не проверять итак всё понятно по рожам их и избеганию ответственности. Во, Какахигао бы тоже проверить, а то его судьи перестали уважать! Хотя это больше симптом любителя напитков, а они не запрещены вроде. Ахахаха, дошло, точно, Френсис беленькой в России попробовал и полюбилась она ему сильно. Теперь взывает к уважению чуть что.
Bad Listener
вчера в 10:27
Так никто не спрашивал, кому вы объясняете?
Варвар7
вчера в 10:25, ред.
"Это ни о чем не говорит." - Либо наоборот - Говорит (говорят) , уж больно часто по весне представители моей любимой команды, начали "нести пургу", в различных интервью... Вот и решили к ним "присмотреться"...)))
ПЕТЛЯ ответ u6jcvmwne624 (раскрыть)
вчера в 10:08
Это значит, что Спартак мало, либо не вовремя внёс деньги в кассу.
u6jcvmwne624
вчера в 10:07
Эт значит, что кто-то сдает информацию.
