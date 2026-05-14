Испания. Примера 2025/2026

Флорентино Перес раскрыл трансферные планы «Реала» на лето

вчера, 10:18

Президент «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос, будет ли мадридский клуб подписывать новых футболистов этим летом.

Конечно, мы будем делать трансферы этим летом. Мы всегда делаем великолепные трансферы. Когда есть хороший игрок, я подписываю его.

Nenash
вчера в 20:30
Похож на дядю Сэма.. Такой же базар.. 😄
Hamman
Hamman ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:48
Оборону нужно укреплять вне всяких сомнений! Который год уже в обороне проблемы. С медиками и физ подготовкой разобраться. Колличество однотипных травм в команде аномальное. Считать это совпадением может только очень упоротый. ПЛЕЙМЕЙКЕРА наконец подписать опытного. Нет в команде связующего звена между атакой и обороной. У Арды что-то начинае получаться, но времени пока он начнёт выдавать волшебство в стиле Крооса, у команды нет.
Когда вернётся в состав Родриго и наберёт оптимальную форму, то ни про какого Олисе никто уже и не вспомнит. Родриго покруче многих может, Мансити не даст соврать...
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:50
Опять где-то в клубе "протекает".
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:53
...твоими словами да мёд пить,Бро! Серъёзная заява !
пират Елизаветы
вчера в 12:38, ред.
Все боссы тлп-клубовЕвропы дрогнули
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:15
Не зря говорят - старики они как дети. Этот всё не наиграется, как капризный ребенок богатых родителей. Всё новые и новые игрушки нужны.
ej4eyw6qu3j2
вчера в 12:01
Ждём от Переса сюрпризов
112910415
вчера в 11:41
в этот раз Перес раскрыл неожиданно много !
Шишанутый
вчера в 11:27
Ждем Олисе!! Тогда точно всех порвем с такой убойной атакой. Но может Маур захочет еще кого то из защитников прикупить. Оборону тоже укреплять надо. Удачи Реалу, успехов и больших побед!!
Bad Listener
вчера в 11:18, ред.
Вижу мороженку - хочу мороженку. Вижу у тренера сезон не задался выкидываю тренера. Ну с этим к психотерапевту если что стоило бы показаться. Явно преобладает детская часть личности.

Второй сезон наблюдаю каких Перес наподписывал хороших игроков, глаза болельщиков не нарадуются. А слезы? Так это от счастья, матюки тоже.
Capral ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 11:17
Давно об этом говорю.)))
Comentarios
вчера в 11:14
Маур будет говорить кого брать если придет
Ilya Seedyakin
вчера в 11:12
Все карты выложил
Hamman
вчера в 11:11
Прям в стиле Трампа ответил 😁
A.S.A
вчера в 10:45, ред.
Я, могу раскрыть вам трансферные планы Реала на следующее лето! Скриньте! Реал конечно же подпишет кого-нибудь, если этот кто-то окажется хорошим игроком! )))
particular
вчера в 10:43
Значит, как непонятная лабуда с переподписанием Вини, - так это "спортивный директор"... А "когда есть хороший игрок, я подписываю его..." :)
ПЕТЛЯ
вчера в 10:21, ред.
Автор Сильно раскрыл планы Переса по летним трансферам.
