Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Андраде

вчера, 10:45

Защитник «Балтики» Кевин Андраде близок к переходу в «Зенит».

Команды полностью согласовали трансфер легионера. За переход футболист «сине-бело-голубые» заплатят 3,5 млн евро.

Сейчас команды обмениваются документами, чтобы завершить трансфер. В ближайшие дни Андраде пройдёт медосмотр для «Зенита».

Запад39
вчера в 19:01
По весне не играл, а скорее отбывал номер без какого либо желания. Не удивлюсь если как и Латыш присядет на лавку у газовых по итогу.
particular
вчера в 13:14
Там, где по идее должна быть тишина и шелест документов, постоянно сквозит слухами, заявлениями, бравадой и несуразицей...
mggpmr3pp64t
вчера в 12:29
Наконец Зенит нашел дешевого игрока.
Варвар7
Варвар7 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:22
Ну а как ? 6 место («Притча во языцех») - надо ж отметить! ))) Вон как московские (да и не только) команды за него борются.))) Тем более это новый рекорд клуба в "вышке" ( в далёком 1996 году Балтика занимала 7 место).
Ну а если серьёзно, считаю выступление Балтики в этом сезоне достоино похвалы!
А, что касается игровых спадов , то в этом сезоне ни одна из команд Премьер - Лиги его не избежала. Даже будущий чемпион (кто бы им ни будет)....
112910415
вчера в 11:10
приличный защитник практически даром ...
fjt58zez3788
fjt58zez3788 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:04
По случаю получения деревянных медалей.
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:00
И недорого, лишь бы заиграл...
lotsman
lotsman ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:57
А у вас то фейрверк по какому случаю?)
d4y68kbfmndn
вчера в 10:55
Балтику активно разбирают.
Варвар7
вчера в 10:48, ред.
Оооо, нам ещё и на фейерверк хватит....))))
tydry3eas99z
вчера в 10:48
Не понятно только зачем он нужен.
