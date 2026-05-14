Стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Андраде

Защитник «Балтики» Кевин Андраде близок к переходу в «Зенит».
Команды полностью согласовали трансфер легионера. За переход футболист «сине-бело-голубые» заплатят 3,5 млн евро.
Сейчас команды обмениваются документами, чтобы завершить трансфер. В ближайшие дни Андраде пройдёт медосмотр для «Зенита».
Ну а если серьёзно, считаю выступление Балтики в этом сезоне достоино похвалы!
А, что касается игровых спадов , то в этом сезоне ни одна из команд Премьер - Лиги его не избежала. Даже будущий чемпион (кто бы им ни будет)....