Игдисамов оценил возможность стать главным тренером ЦСКА

вчера, 12:30

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов разговаривал ли он с генеральным директором «армейцев» Романом Бабаевым о том, чтобы стать главным тренером московского клуба.

Никакого диалога не было. Стараюсь не обращать внимание на этот шум. Тут от меня ничего не зависит. Если погрязнуть в этих мыслях, не останется времени на ежедневную работу. Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом.

Понимаете, все может сложиться по‑разному. Я могу остаться в штабе, а могу и нет. Сейчас не время для таких разговоров.

Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
Анатолий, к сожалению, у многих на Соккере ограничен футбольный кругозор, а некоторые, просто- случайные в футболе люди... Только немногочисленные пользователи, по настоящему интересуются футболом, знают его изнутри и изучают его с научной точки зрения, не говоря уже о знании советского футбола или европейского. Многие, вообще пасутся на Соккере, только для получения призов в КП. Печально всё это, но факт неоспоримый...................................
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:57
А я давно заметил что кругозор КБ ограничен только КБ. Мы интересуемся всеми клубами РПЛ и знаем много про Зенит, Динамо, Локо, Краснодар и тд. А КБ это не надо и неинтересно. Своим хлевом ограничился?
Игорь Иркутск
вчера в 17:16
Многое будет зависеть от того , как команда проведёт матч с Локо. Если как второй тайм со Спартаком и последние 10 минут с Нижним , то вероятность высокая. Если будут номер отбывать , то точно другого тренера поставят.
x2suxphy7f89
вчера в 15:12
Руководство не верит в него и просто заткнуло временную дыру.
oFANATo
вчера в 14:19
Все верно.....сейчас не время для таких разговоров!
ds86tsf2b8ab
вчера в 13:29
Реально оценить эту возможность можно цифрой 0.
particular
вчера в 13:19
Хорошо сказал... Коротко и по существу... Упоминание Деда Мороза придало сказанному воздушности, волшебства и непредсказуемости :))
Дед за ЦСКА
вчера в 13:16, ред.
Он был тренером молодёжки ЦСКА, все молодые игроки его воспитанники
( это пол команды основы ).
Будь здрав дружище.
CCCP1922
вчера в 13:11
Я о нем раньше не слышал, но зачем-то его достали из рукава?
apucpkeg4jsj
вчера в 12:53
Никто его никогда не поставит, он не вписывается в схему афер с тренерами зарубежными по распилу неустоек.
