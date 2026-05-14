Игдисамов отреагировал на слухи об интересе ПСЖ к Кисляку

вчера, 12:44

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к полузащитнику Матвею Кисляку.

Не слышал об интересе к Кисляку, ничего не читаю. Как сказали, он одной ногой в «ПСЖ» (улыбается). Ребята хотели затянуть его в поздравительный коридор. Это шутка, ха-ха. Никак не реагирую на эти слухи. Если его купит «ПСЖ», будет здорово. Возможно, выйдет в финал ЛЧ в следующем сезоне вместе с Сафоновым и выиграет её. Если нет, значит, будет приносить пользу нашему клубу. Матвей — один из лучших полузащитников нашей страны. У него может всё получиться в большом европейском клубе.

Romeo 777
вчера в 14:18
То Батракова сватают туда, то теперь Кисляка…😁
Bad Listener
вчера в 13:45, ред.
В ПСЖ если реальный интерес будет то это будут не слухи, а действия, а до тех пор нет никакого смысла в этих разговоров ни для кого кроме тех кому это выгодно, например для Кисляка и его агента, вот они ветки и жгут.
Дед за ЦСКА
вчера в 13:11
Не бывает дыма без огня.))).
Будь здрав.
Alex_67
вчера в 12:58
Надо же, уже Кисляка записали в ПСЖ...
Bad Listener
вчера в 12:55, ред.
Пока главным образов в ПСЖ никак не отреагировали на слухи об их интересе к Кисляку.
