Стала известна сумма отступных в контракте Батракова с «Локомотивом»

Владимир Кузьмичёв, представитель хавбека «Локомотива» Алексея Батракова, назвал сумму отступных в контракте футболиста с московским клубом.
20 миллионов — его опция выкупа. Не очень ли это мало? Если это слишком мало, то это хорошо для Алексея.
Часто приходится видеть, как он неуверенно начинает игру или подключается только к её финишу. В то время, как в Локомотиве еще играл Баринов, Галактионов хотел сделать из Батрака универсала, то-есть подключать Батракова к опорной зоне, с дальнейшем развитии атаки через Баринова и Батракова.
Но как выяснилось, у Батрака не хватало сил на такой футбол и Галактионов отказался от своей затеи. А сейчас, после ухода Баринова, Батраков вынужден играть с оглядкой на свои тылы, потому что Карпукас, явно не дотягивает до уровня Баринова... И самому Батраку нужно оттягиваться в оборону и выполнять двойные функции.
Батраков- игрок яркий, умный, техничный, но очень уязвимый, что и показали игры с Зенитом, Спартаком и особенно с Балтикой в 1-м круге, когда жесткий и прессингующий балтийский футбол нейтрализовал Батракова. Не знаю, не берусь что либо предсказывать, но не очень понимаю, пока, за счет чего Батраков может удачно сыграть в Европе... Но опять же, смотря, где, в Европе.............................