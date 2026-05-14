Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Стала известна сумма отступных в контракте Батракова с «Локомотивом»

Сортировать
Все комментарии
ftvc544jj8bf
ftvc544jj8bf
вчера в 15:11
Ну в целом не загнули лихо эту сумму.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:03
20 млн €!!! Да, игрок молодой, перспективный, даже можно сказать талантливый, но... во-первых, сейчас не каждый европейский клуб подпишет игрока с российским паспортом, а во-вторых, не каждый европейский клуб отдаст 20 лямов за игрока, который провел один хороший сезон в РПЛ, все же стоит сделать скидку на то, что уровень РПЛ сейчас далек от топ 5-7 чемпионатов....
В России такой трансфер потянет только Зенит, а условный Спартак или Краснодар, которые тоже могут потянуть трансфер, но скорее всего сделают ставку на легионеров
112910415
112910415
вчера в 13:58
и кто же столько даст ?!
Capral
Capral
вчера в 13:51, ред.
Отступные 20млн., и цена 25млн., в общей сложности 45млн., для тех, кто готов пожертвовать такую сумму. Не многовато ли, для игрока весьма зависимого, физически не самого сильного, и точно не универсала. Если внимательно прослеживать игру Батракова, можно легко заметить, что ему не всегда хватает стабильности или даже элементарного здоровья...

Часто приходится видеть, как он неуверенно начинает игру или подключается только к её финишу. В то время, как в Локомотиве еще играл Баринов, Галактионов хотел сделать из Батрака универсала, то-есть подключать Батракова к опорной зоне, с дальнейшем развитии атаки через Баринова и Батракова.

Но как выяснилось, у Батрака не хватало сил на такой футбол и Галактионов отказался от своей затеи. А сейчас, после ухода Баринова, Батраков вынужден играть с оглядкой на свои тылы, потому что Карпукас, явно не дотягивает до уровня Баринова... И самому Батраку нужно оттягиваться в оборону и выполнять двойные функции.

Батраков- игрок яркий, умный, техничный, но очень уязвимый, что и показали игры с Зенитом, Спартаком и особенно с Балтикой в 1-м круге, когда жесткий и прессингующий балтийский футбол нейтрализовал Батракова. Не знаю, не берусь что либо предсказывать, но не очень понимаю, пока, за счет чего Батраков может удачно сыграть в Европе... Но опять же, смотря, где, в Европе.............................
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
Мало?!!! Да это та сумма, которую никто никогда не даст, чтобы он всегда оставался в Локомотиве.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:30
Приличная сумма и кто же возьмет ?
particular
particular
вчера в 13:21
Цифры, которые не определяют стоимость игрока как объекта сделки, а обозначают предел жадности продавца и всемогущества покупателя...
Особенно, в уловиях изоляции, - эти цифры явно с потолка и ничем не подкреплены...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 13:12
эти деньги по силам и зениту,Краснодару и Спартаку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:10
Деньги неплохие для российского игрока...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 