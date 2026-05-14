Семак: «В матче с „Ростовом“ мы сделаем всё для победы»

вчера, 13:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.05.2026 в 18:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче — эта игра не станет исключением.

Что могу сказать о «Ростове»? Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми.

Семак Сергей
Источник: matchtv.ru Фото: ФК Зенит
chromage
вчера в 15:38
Да там и ничьей хватит при любом раскладе. Зенит обыграл Краснодар дважды за сезон. При равенстве очков - Зенит чемпион как я понимаю. Хотя это уже почти критический случай. Если Зенит влетит Ростову каким то чудом. То просто Краснодару же хватит и победы.
artem saribekyan 1
вчера в 15:21
,,Мы за ценой не постоим"- победа одна на всех.
lazzioll
вчера в 14:35
ну хз. до матча еще три дня а половина джонов уже разбежалась. если так и дальше пойдет то все джоны разбегутся в разные стороны. а кто кроме них в Соболева попадет издалека?
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:31
Краснодар еще не перевел?
lotsman
вчера в 14:29
Достаточно будет сыграть вничью и чемпионство у нас. Но на это зацикливаться не надо. Играть надо на победу. Если чемпионский матч, то он должен быть именно чемпионским, голевым и с победой.
Capral
вчера в 14:07
И этим всё сказано...)))
Kosmos58
вчера в 14:06
А я читаю название - "ВМЕСТЕ с Ростовом мы сделаем всё" ...
112910415
вчера в 14:01
подготовка проведена уже ...
Capral
вчера в 13:55
Газпром уже давно обо всём позаботился...
Mangur
вчера в 13:50
Посмотрим.Самое интересное впереди.
Храневец
вчера в 13:48
Еще бы не сделать после нашей победы над быками !
Bad Listener
вчера в 13:34, ред.
А это всё включает в себя денежные переводы по стране?
xv67fqak56w8
вчера в 13:32
Многое зависит от своевременной работы бухгалтерии
