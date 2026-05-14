Семак: «В матче с „Ростовом“ мы сделаем всё для победы»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже не раз говорил, делать свое дело. Нам нужно выиграть и сделать все для того, чтобы добиться нужного нам результата. Нужно побеждать в каждом матче — эта игра не станет исключением.

Что могу сказать о «Ростове»? Это команда, которая умеет хорошо прессинговать, ведет много борьбы, у нее хорошие стандартные положения. Команда с характером! В последних 10 матчах, за исключением последнего, результат был с разницей в один мяч или в их пользу, или в пользу соперника, или ничейный результат. Очень неуступчивый соперник, хорошо готов функционально, использует много длинных передач, стандартов. Это, то, к чему нам нужно быть готовыми.