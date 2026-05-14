Два клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Матвеем Кисляком

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Европе.
В подписании россиянина заинтересован не только ПСЖ, но и два клуба АПЛ. Названия этих команд не уточняются.
В нынешнем сезоне Кисляк сыграл 41 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
Давно видно, что парень прогрессирует и быстро. Но достаточно ли этого для больших европейских клубов?
Удачи Кисляку, где бы он не играл!!!
С одной стороны, сделка, - выход клуба на внешнюю орбиту и возможность для игрока попасть не в самые отстойные конюшни...
С другой стороны, особенно учитывая провал нынешнего сезона, с таким раскладом, придётся остаться с непонятным Бариновым, с непредсказуемым Обляковым и обоймой малообкатанной молодёжи...
Но в крайне годы руководство клуба как-то своеобразно мыслит, планирует и делает... Вкупе с пустотой в выборе тренера это определяет большую непредсказуемость предстоящего сезона...
а не "интересуются его покупкой в ближайшее ТО".
Насчёт ПСЖ не знаю, а вот в АПЛ хоть мониторь, хоть нет, а трансферы
из подсанкционных клубов РПЛ невозможны из-за блокировки расчётов со стороны английской банковской системы, и эту блокировку никто не отменял.
В частности, насколько мне известно, ЦСКА до сих пор не получил один из траншей платежа от ВестХэма за трансфер Влашича в этот клуб.
Сам трансфер проводился ещё летом 21 года, а вот расчёты были поделены на транши и несколько разнесены во времени.
Дата платежа последнего транша пришлась уже на подсанкционный период, платёж произведён не был и не производится до сих пор, хотя ЦСКА прошёл уже, кажется, все возможные инстанции по разрешению споров. Так что никаких "двух клубов АПЛ" быть не может..