Два клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Матвеем Кисляком

вчера, 14:02

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Европе.

В подписании россиянина заинтересован не только ПСЖ, но и два клуба АПЛ. Названия этих команд не уточняются.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл 41 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

br4c693juss3
вчера в 17:24
Здорово если в Париже будет два Матвея
Ruslik1982
вчера в 15:33
уровень российских "агентов", использовать приемы десятилетней давности, про байки, что кто-то кем-то интересуется, чтобы набивать цену )
Ruslik1982
вчера в 15:31
ПСЖ уже Батракова купила, теперь в пару ему Кисляка, будут играть в основе на месте центрфорвардов
баск
вчера в 15:31
Ну, Николо Скира написал, что ПСЖ и два клуба АПЛ лишь "мониторят" Кисляка,
а не "интересуются его покупкой в ближайшее ТО".

Насчёт ПСЖ не знаю, а вот в АПЛ хоть мониторь, хоть нет, а трансферы
из подсанкционных клубов РПЛ невозможны из-за блокировки расчётов со стороны английской банковской системы, и эту блокировку никто не отменял.

В частности, насколько мне известно, ЦСКА до сих пор не получил один из траншей платежа от ВестХэма за трансфер Влашича в этот клуб.
Сам трансфер проводился ещё летом 21 года, а вот расчёты были поделены на транши и несколько разнесены во времени.

Дата платежа последнего транша пришлась уже на подсанкционный период, платёж произведён не был и не производится до сих пор, хотя ЦСКА прошёл уже, кажется, все возможные инстанции по разрешению споров. Так что никаких "двух клубов АПЛ" быть не может..
Дед за ЦСКА
вчера в 15:05
Удачных игр Матвею. Со временем список желающих его приобрести увеличится.
particular
вчера в 15:02
Наверное, завалили Бабаева смс-ками...
С одной стороны, сделка, - выход клуба на внешнюю орбиту и возможность для игрока попасть не в самые отстойные конюшни...
С другой стороны, особенно учитывая провал нынешнего сезона, с таким раскладом, придётся остаться с непонятным Бариновым, с непредсказуемым Обляковым и обоймой малообкатанной молодёжи...
Но в крайне годы руководство клуба как-то своеобразно мыслит, планирует и делает... Вкупе с пустотой в выборе тренера это определяет большую непредсказуемость предстоящего сезона...
Анатолий Гуськов
вчера в 14:44
То же самое мы ежегодно слышим о Сперцяне. Однако...
Capral
вчера в 14:30
Когда будет конкретное предложение будет и предметный разговор. То, что Кисляк игрок универсальный и полезный известно давно, но интересоваться, ещё не значит купить.
Давно видно, что парень прогрессирует и быстро. Но достаточно ли этого для больших европейских клубов?
Удачи Кисляку, где бы он не играл!!!
FruttyPups
FruttyPups
вчера в 14:10
Спасибо, исправили.
112910415
вчера в 14:08
РПЛ или всё же АПЛ ?
в заглавии и тексте по-разному
Гость
