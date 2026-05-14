Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Хаби Алонсо дал согласие на работу в «Челси»

вчера, 14:49

Бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо может продолжить карьеру в Англии.

В назначении испанского специалиста заинтересован «Челси». Наставник уже провёл переговоры с лондонским клубом.

Отмечается, что Хаби Алонсо уже дал своё согласие на работу в «Челси».

Подписывайся в ВК
Все новости
Челси  Алонсо Хаби
Перевод с x.com Фото: ФК Реал
СлухиХаби Алонсо сожалеет о том, что согласился тренировать «Реал»
13 мая
Слухи«Реал» может назначить Моуриньо после президентских выборов в клубе
13 мая
«Ман Сити» нашёл преемника для Пепа Гвардиолы. Выживал в хаосе «Челси» и даже брал трофеи
12 маяМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
Назначение Моуриньо в «Реал» зависит от личного решения Переса
11 мая
Алонсо близок ко второй ошибке подряд. Легендарный хавбек «Ливерпуля» готов работать на «Челси»
10 маяRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии7
Жозе Моуриньо заявил, что не ведёт переговоров с «Реалом»
10 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:50
А вот скажи, ты хоть одну игру Алонсо в качестве тренера видел в Байере или в Реале? Просто интересно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:29
Отличный кандидат.
Но думаю, если согласился, то и на своих условиях тоже. Эти дегенераты америкосы после провала вроде, как пообещали скорректировать свои трансферы по покупке лишь 18-20 летних юнцов, и типа опытных игроков которым за 25 лет и больше так же будут теперь рассматривать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
Каждый сам выбирает свой путь... Нам никто таких предложений не делает, значит будем обсуждать его решение. Лично я считаю, что Хаби совершает ошибку, но не собираюсь злорадно потирать руки, даже если он провалится. Сейчас, я просто пожелаю Хаби Алонсо удачи!!! Она ему приодится...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:37
А ведь, он, только вчера уверял, что не повторит больше ошибок как с Реалом.
Здесь всё просто: желание доказать свою профпригодность, а кроме всего, в не меньшей степени, играет и тщеславие, как в случае с Реалом............................
h9njxyqkh4wa
h9njxyqkh4wa
вчера в 15:20
Будем смотреть как у него получится
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:20
эх, Хави Алонсо)))) повторяешь ошибку.
а терпение хорошее качество, это ключ к многим дверям.
Челси Боули не для тебя.
Capral
Capral ответ te6zjrmrrnyt (раскрыть)
вчера в 15:19
Был бы умным не взялся бы за Реал...
te6zjrmrrnyt
te6zjrmrrnyt
вчера в 15:05
Вроде умный мужик , но зачем в это болото лезть? там же дело не в тренере. Не дадут они тебе работать и опять возле разбитого корыта останешься
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 14:52
Ой дурак!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 