Россия. Кубок 2025/2026

Назван лучший вратарь Кубка России в этом сезоне

вчера, 15:21

Пресс-служба Кубка России объявила, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим голкипером турнира в этом сезоне.

Агкацев набрал 43% голосов фанатов. Второе место в голосовании досталось Владиславу Торопу из ЦСКА — 27%. Третье место занял Александр Максименко из «Спартака» — 25%.

TheBoLt
вчера в 18:45
Если смотреть на игры кубка, в составе Краснодара у Карякина 7 игр, а у Агкацева 5. И я бы выбрал именно Карякина лучшим из них двоих в кубке. Вспомнить даже матч 30 сентября с Динамо, где Краснодар 4:2 по пенальти выиграл. Да и Карякин такие чудо сейвы совершал в этом сезоне кубка, что я бы после игр в кубке его уровень вообще считал бы как основа для большинства клубов РПЛ. На мой субъективный взгляд, в нашем чемпионате сейчас только три вратаря лучше его: Агкацев, Максименко и Адамов. Но это чисто мое личное мнение, никому не навязываю. Но вот по играм в чемпионате однозначно лучший Агкацев
Валерыч
вчера в 15:55
Как можно выбирать лучшего вратаря Кубка России без учёта финального матча, который ещё не сыгран? Или финальный матч в Кубок России не входит?
Это и неправильно и некорректно. Лучших игроков всегда выбирают после завершения турнира, будь это Кубок, ЛЧ, ЧЕ,ЧМ и т.д. А если Агкацев в финале накосячит, а Максименко наоборот проявит вратарские чудеса спасения ворот?
И вообще, непонятно зачем и куда так торопиться пресс-службе?
Capral
вчера в 15:48
Он лучший кипер всего чемпионата, без преувеличения. И что в нем нравится- играет без понтов, надежно, грамотно и стабильно, практически без спадов... Растет парень. Посмотрим, как у него в финале сложится, хватит ли моральных сил пережить упущенное чемпионство. Удачи ему- он лучший!!!!!!!

Тороп неплох, но не всегда стабилен. Но всё необходимое для хорошего вратаря наблюдается- прыгучесть, неплохая реакция, иногда неплох на выходах. Но еще молод и допускает детские ошибки, как в игре с Локомотивом, с голом от Воробья... Но с практикой, всё это поправимо.

Максименко крайне нестабилен. Может выдать шедевральный матч со спасениями невероятными, но может и облажаться. Часто не чувствуется уверенности в игре, присутствует страх. И не припомню, чтобы на выходах играл удачно. Но в игре на линии хорош, а вот в игре ногами часто ошибается и привозит.
Али Самаркандский
вчера в 15:39
Слабое утешение за потерянное чемпионство.
Удачи в дальнейшем.
Владимир_Спартак
вчера в 15:37
Поторопились....)
chjy95g8mzmm
вчера в 15:33
После финала надо выбирать вообще-то
Гость
