Назван лучший вратарь Кубка России в этом сезоне

Пресс-служба Кубка России объявила, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим голкипером турнира в этом сезоне.
Агкацев набрал 43% голосов фанатов. Второе место в голосовании досталось Владиславу Торопу из ЦСКА — 27%. Третье место занял Александр Максименко из «Спартака» — 25%.
Тороп неплох, но не всегда стабилен. Но всё необходимое для хорошего вратаря наблюдается- прыгучесть, неплохая реакция, иногда неплох на выходах. Но еще молод и допускает детские ошибки, как в игре с Локомотивом, с голом от Воробья... Но с практикой, всё это поправимо.
Максименко крайне нестабилен. Может выдать шедевральный матч со спасениями невероятными, но может и облажаться. Часто не чувствуется уверенности в игре, присутствует страх. И не припомню, чтобы на выходах играл удачно. Но в игре на линии хорош, а вот в игре ногами часто ошибается и привозит.
Это и неправильно и некорректно. Лучших игроков всегда выбирают после завершения турнира, будь это Кубок, ЛЧ, ЧЕ,ЧМ и т.д. А если Агкацев в финале накосячит, а Максименко наоборот проявит вратарские чудеса спасения ворот?
И вообще, непонятно зачем и куда так торопиться пресс-службе?