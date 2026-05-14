Виктор Васин рассказал, почему Челестини уволили из ЦСКА

вчера, 15:46

Бывший защитник ЦСКА Виктор Васин поделился мнением об увольнении Фабио Челестини из московского клуба.

Так получилось. Результата нет и команда посыпалась. ЦСКА мог, условно, обыграть «Ахмат», и игра пошла бы, и был бы результат. Все бы начали по-другому говорить, что Челестини – хороший тренер. В этом и прелесть футбола: бывает, что всё идёт правильно, а результата нет. «Реал» Мадрид выигрывал Лигу чемпионов, несмотря на огромные кадровые проблемы. Играли без нападающего, с травмами, но была какая-то «химия». В футболе, помимо мастерства и тактики, присутствует доля везения. Жалко, что армейцы провалили второй круг чемпионата. На старте сезона команда очень ярко начинала и играла в интересный, атакующий футбол.

Дед за ЦСКА
вчера в 17:17, ред.
Всё ясно ПРЧЕМУ -- по кочану )))).
Capral
вчера в 16:02, ред.
А вот это, Васин врет- никогда Челестини в ЦСКА не играл в атакующий футбол. За это я и критиковал его в первой части сезона- за его трусливый и контратакующий футбол. Можно вспомнить матч с Динамо в 1-м круге, когда все голы ЦСКА забил на контр атаках, при полном провале центра поля от Карпина. Или с тем же Рубином-5:1, когда казанцы поперли вперед и получали голы на встречном движении армейцев... Да, на Зимнем кубке, в игре с Краснодаром показалось, что Челестини решил перестроить игру, но как показали матчи чемпионата- ничего этого не было и близко. Не знаю истинных причин провала Челестини, но в атакующий футбол в ЦСКА он не играл. Ну и конечно, приход Баринова, не только ослабил опорную зону ЦСКА, но главным образом, незаслуженно отодвинул в сторону многолетнего Лидера ЦСКА И.Облякова, лишив его дирижерских функций, что моментально отразилось на игре ЦСКА...
Bad Listener
вчера в 16:00, ред.
Так почему уволили Челистини то? Что то этот чел рассказал, но я не уверен что именно это. Продемонстрировал что может составлять из слов словосочетания, даже три слова в осмысленную конструкцию может связать, это мы поняли, а вот дальше проблема. Я сколько на разных работах не работал и никогда не видел чтобы за "так получилось" увольняли конкретного сотрудника. Это было бы как минимум неадекватно.
Али Самаркандский
вчера в 15:49
Васин не прав. Тренер всегда прав.
Гость
