Виктор Васин рассказал, почему Челестини уволили из ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА поделился мнением об увольнении из московского клуба.

Так получилось. Результата нет и команда посыпалась. ЦСКА мог, условно, обыграть «Ахмат», и игра пошла бы, и был бы результат. Все бы начали по-другому говорить, что Челестини – хороший тренер. В этом и прелесть футбола: бывает, что всё идёт правильно, а результата нет. «Реал» Мадрид выигрывал Лигу чемпионов, несмотря на огромные кадровые проблемы. Играли без нападающего, с травмами, но была какая-то «химия». В футболе, помимо мастерства и тактики, присутствует доля везения. Жалко, что армейцы провалили второй круг чемпионата. На старте сезона команда очень ярко начинала и играла в интересный, атакующий футбол.